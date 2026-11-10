乐天餐饮集团（Paradise Group）旗下中餐品牌乐天经典（Paradise Classic）今年关闭香港最后一家门店，但集团依然看好香港市场，计划未来三至五年每年增设一至两家餐馆，将当地门店总数扩大至约20家。

乐天餐饮集团市场传讯总监林思芳答复《联合早报》询问时证实，“乐天经典”位于香港奥海城的最后一家分店，已于9月27日结束营业。

她指出，关店主要原因是过去一年，分店所在商场的客流量持续下降，“在评估了这家分店的业绩及地段后，我们决定在租约届满后不再续租”。

林思芳也说，关闭这家分店也有助集团集中资源经营香港现有九家餐馆，并支持下一阶段的业务增长。

乐天餐饮集团在香港的九家门店，包括七家乐天皇朝品牌门店，一家火锅品牌“美人渔”，以及一家“美滋锅”。已退出香港的“乐天经典”品牌，是在2009年创立，主打南洋风味和经典中式菜肴。

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尽管“乐天经典”退出香港，集团并未放缓当地扩张步伐。林思芳透露，旗下乐天皇朝（Paradise Dynasty）计划在今年12月开设第八家香港分店，使集团在香港的餐馆总数增至10家。

集团计划在未来三至五年，每年增设一至两家餐馆，目标是将香港门店网络扩大至约20家。

林思芳说，香港仍是集团重要市场，对当地长期发展潜力保持信心。未来扩张策略将保持稳健和审慎，重点考虑合适的地点与品牌理念，以实现可持续增长。

“至于旗下其他品牌，我们将根据消费者需求和市场情况，评估发展机遇。我们的首要任务是在保持顾客所期望的食品质量、服务和价值的同时，打造强大而持久的品牌影响力。”

根据官网，集团在全球经营18个品牌，业务遍及香港、中国大陆、台湾、日本、东南亚及美国等市场。

早报此前报道，集团在2024年回购另类投资经理PAG持有的全部股权，并提出2028年目标：将全球餐馆数量从约150家增加一倍至300家。