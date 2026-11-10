美国晶片巨头英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋承认婚外情后，被指是他婚外情对象的黄乐（Alice Huang）以及她曾任董事的新加坡注册云计算服务公司超速国际（Megaspeed）受到关注。

超速国际曾是英伟达的客户。这家公司此前因涉嫌协助中国获取受美国出口管制的先进人工智能（AI）晶片，受到美国当局关注。数据显示，公司的财务规模在2024年出现巨大变化。

根据新加坡会计与企业管制局（Acra）的财务资料，这家公司在2023财年的总资产规模为3289万美元（约4200万新元）。但到了2024年，公司总资产飙升至29亿7567万美元，短短一年增长约90倍。

公司营收也从2023年的几乎为零，跃升至2024年的2亿9427万美元，但税后亏损从2万1283美元扩大至2004万美元。与此同时，公司的总负债从2023年的2293万美元，激增至2024年的29亿8575万美元，增幅约129倍。

现金流方面，公司2024年经营活动净现金流出297万美元，投资活动净现金流出84万4555美元。2023年，公司曾录得约1000万美元的融资活动现金流入。

尽管公司资产规模曾飙升，但超速国际在2022年至2024年的财务报表均获得无保留审计意见。审计报告也没有指出与持续经营能力有关的重大不确定性。

超速国际最早是于2015年，以7Road International的名称注册成立，并在2023年3月更名为Megaspeed International。

公司目前由2023年10月成立，同样在新加坡注册公司Swiftdata全资持有。Swiftdata申报的主要业务是提供非数据中心的托管服务。

消息人士：新加坡当局曾扣留黄乐并问话

名为陈勇邦（译音，Tan Yong Peng）的新加坡公民，于2023年10月31日出任Swiftdata董事，不到两周后也成为超速国际董事。同年11月，黄乐结束在超速国际为期八个月的任期。

针对《华尔街日报》有关新加坡当局关注黄乐与黄仁勋关系，并另外调查黄乐涉嫌与中国情报机构有联系的报道，内政部曾澄清，当局没有针对黄乐展开这类调查。

不过，彭博社星期二（11月10日）引述消息人士的话说新加坡警方曾把黄乐带走扣留问话，并限制她离开新加坡。负责英伟达法律与合规业务的蒂特（Tim Teter）曾联系美国商务部主管工业与安全的副部长凯斯勒（Jeffrey Kessler），以了解后者是否参与这个行动。