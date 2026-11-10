因华尔街隔夜股市回弹和油价下跌，亚太股市星期二（11月10日）投资情绪改善并继续回升，新加坡股市也广泛回涨。在银行股和多数蓝筹股上涨的推动下，海峡时报指数星期二回弹1.53%或79.42点，闭市报5258.59点。

新加坡股市星期一（9日）休市，海指星期二开盘五分钟内便上涨超过1%，午盘时进一步涨至5276.26点，涨幅一度高达1.87%。

华尔街隔夜股市三大股指皆强劲上涨超过2%。截至星期二下午约5时30分，MSCI亚太指数涨幅达1.93%。国际油价下跌2.25%，达到每桶90.49美元；国际金价处在每安士4090美元左右波动。首尔股市领涨，回弹4.39%，东京股市劲涨2.87%，台湾股市劲涨2.52%；上海和深圳股市分别上涨0.07%和1.46%，香港股市也上涨0.44%，其他东南亚股市星期二也多数上涨。

辉立证券研究投资经理胡宇轩接受《联合早报》访问时说，亚洲市场星期二出现反弹，其中韩国、日本和台湾等科技股权重较高的市场领涨。受隔夜华尔街全面上涨的带动，投资者纷纷逢低买入半导体类股。此外，在美国特朗普总统称若谈判取得进展，将淡化针对伊朗采取新一轮打击的可能性之后，油价出现回落，这也提振投资者情绪。

新加坡海峡时报指数星期二也走高，市场广泛表现强劲，工业和交通运输板块领涨。

上星期因市场担心美国将使人工智能投资放缓，科技股遭遇抛售并波及亚太股市，分析师指出，日经指数星期二涨幅受限，它本周两个交易日内完全收复上星期五（6日）的失地，令人意外。

此外，市场目前的另一个关注点是星期二将发布的美国10月消费价格指数数据。市场预期10月的数据会比前个月小幅上扬，随着油价下跌，对未来通货膨胀的预期也有所下调。

新加坡股市星期二整体交易量大减至12亿5000万股，交易总额大减至27亿6000万元；390只股上升，212只股下跌。30只海指成份股当中，20只股价上升，四只持平，六只下跌。

扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和新翔集团（SATS）星期二股价分别大涨5.52%和4.56%，闭市报4.59元和3.90元，是涨幅最大的两只海指成份股。

DFI零售集团（DFI Retail Group）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）星期二股价分别下跌1.61%和3.24%，闭市报3.67美元和0.895元，是跌幅最大的两只海指成份股。

华侨银行星期二股价涨3.14%，闭市报28.60元；大华银行股价涨1.36%，闭市报37.38元；星展集团控股股价涨0.93%，闭市报70.37元。

科技制造股如永科控股（AEM）、创值科技（Addvalue Technologies）和联达科技（ASTI Holdings）股价上涨10.32%、11.32%和11.43%，闭市报6.84元、0.118元和0.078元。

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