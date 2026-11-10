新加坡金融管理局（MAS）推出多项黄金产业新措施，包括为外国央行提供黄金存放服务，以及扩大消费税豁免范围，涵盖更多黄金相关服务。受访业者对此均表示欢迎，认为这些措施有助于提升新加坡作为国际黄金交易与储存枢纽的地位。

大华银行集团全球金融主管黄伟豪受访时指出，将主权级别的金库基础设施、对批发黄金业务的税务支持、健全的结算生态系统结合起来，将为我国黄金产业奠定更坚实的基础。

他说：“这些进展将提高市场流动性、改善价格发现机制，并进一步巩固新加坡作为服务亚太区的重要贵金属中心的地位。”

华侨银行环球金融市场部总裁赖进贵指出，金管局扩大消费税的豁免范围，可降低黄金交易成本，并提升市场参与度。

业者：客户希望以我国为基地 持有和交易实物黄金

赖进贵指出，金管局的新措施既为产业创造了机遇，也为客户带来益处。“事实上，我们已看到良好的发展势头，今年进军实体黄金业务后，我们观察到市场需求不断增长。”

他也说：“在地缘政治和宏观经济充满不确定性的背景下，客户越来越希望通过值得信赖、以我国为基地的金融机构，在新加坡持有和交易实物黄金。”

星展银行环球金融市场外汇及贵金属部主管李镇说，金管局宣布的各项新措施，是新加坡黄金市场发展的重要基石，且能让机构更愿意在新加坡持有和交易黄金。

李镇认为，上述措施有助于提高市场参与度、市场流动性，同时提升亚洲交易时段内交易、清算和结算的效率。

“随着亚洲在全球黄金市场中扮演的角色越来越重要，以及机构对区域黄金枢纽的兴趣日益增加，这些措施的推出可谓正逢其时。”

星展银行今年下半年开始，向客户提供代币化实物黄金投资交易服务，投资者能持有由星展专用金库，保管的实物黄金所挂钩的数码代币。

华侨银行6月宣布进军实物黄金交易和托管业务，为机构客户及旗下新加坡银行的高净值、超高净值客户提供境内实物黄金交易和托管服务。

大华银行经营实体黄金业务已数十年，也是新加坡少数向个人客户提供金条和金币买卖服务的银行之一。