扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）星期二（11月10日）闭市后发布的业务报告显示，公司今年迄今获得69亿8000万美元（约89亿1000万新元）的新订单，比46亿美元全年新订单目标还高出55%。

这家新加坡交易所主板挂牌公司在业务报告中也透露，截至10月底，扬子江船业累积尚未交付的船舶订单总额达263亿美元，船只交付时间在2026年至2031年。

这些未交付船只总计285艘，船舶修正总吨（Compensated Gross Tonnage）为1265万公吨，其中包括173艘集装箱运输船、44艘油槽船和43艘散货船，其余25艘为液化天然气加注船/液化石油气运输船/超大型氨气运输船/超大型乙烷运输船（LNGB/LPG/VLAC/VLEC）。

扬子江船业执行主席兼首席执行官任乐天说：“今年，我们在获取新订单方面取得了显著进展。截至2026年10月31日，集团已累计获得87艘船舶订单，总价值达69亿8000万美元，超额完成了45亿美元的全年接单目标，超额幅度达55%。这一成果主要得益于超大型液化天然气双燃料集装箱运输船及大型散货船订单的签订。

“新造船需求依然强劲，这受到多个因素支撑：船队更新换代需求、向双燃料船舶的转型趋势，以及持续不断的航线干扰（这些干扰因素继续吸收了航运运力）。鉴于全行业至2029年的船只交付档期已基本被预订一空，我们在接单时保持审慎选择，优先考虑那些有助于优化订单簿质量的船型及合同条款。”

扬子江船业星期二股价大涨5.52％，闭市报4.59元。