巧克力糖果商达辉（Delfi）第三季销售额同比下跌5.5%至1亿1800万美元（约1亿5060万新元）。公司说，印尼盾和菲律宾比索走弱，成为以美元计算的销售额下跌的主要因素之一。原料成本较高及区域货币走弱，也影响了盈利；集团毛利率从去年同期的25.4%降至23.2%。

达辉星期二（11月10日）发布截至9月底的第三季业务报告。公司指出，按固定汇率计算，集团第三季销售额与去年同期持平。公司也把中东冲突带来的不确定性，以及印度尼西亚国内经济压力，列为销售额下跌的影响因素。

按市场划分，印尼第三季销售额同比下跌8.2%至6810万美元；由马来西亚、菲律宾和新加坡组成的区域市场，销售额下跌1.4%至4990万美元。

集团第三季息税折摊前盈利（EBITDA）为1020万美元，同比微增0.2%。达辉说，营运开支减少，为盈利提供了支撑。首九个月销售额同比微增0.1%至3亿8460万美元，息税折摊前盈利则下跌2.5%至3360万美元。

集团首九个月自由现金流，从去年同期的4890万美元降至720万美元。截至9月底，现金及现金等价物为5550万美元，低于去年底的6800万美元；借款则从1450万美元增至2180万美元。

展望未来，达辉说，可可价格虽已从2024年和2025年的高位回落，但仍处于历史较高水平。公司认为，印尼经济的不确定性和通货膨胀可能抑制消费需求。

达辉股价星期二收报0.69元，起0.5分或0.73%。