香港上市的领展房地产投资信托基金（Link REIT）将以2亿3950万元向英康保险（Income Insurance） 收购东福坊（Eastpoint Mall）50.1%的权益，英康保险则继续持有剩余49.9%权益。交易预计于2027年第一季完成，届时领展将担任该商场的资产管理人及房地产管理人。

领展星期一（10日）发布文告，宣布上述消息。

文告指出，这次收购符合领展聚焦亚太区零售资产、推动投资组合多元化与长期业务增长的发展策略。

领展表示，现阶段虽然仍以出售非核心资产为主要方向，但东福坊投资机会吸引且具资本效益，能充分发挥它在区域零售资产运营上的专业优势。

交易完成后，领展在新加坡管理的零售资产将增至三处，涵盖东福坊、裕廊坊（Jurong Point）以及提供管理服务的宏茂桥坊（AMK Hub）。

东福坊位于新加坡东部近郊，直通四美地铁站（Simei MRT），净可出租面积约21万4000平方尺，是当地重要的社区零售中心。

领展计划通过内部资源与债务融资支付收购款项，仲量联行（JLL）在这次交易中担任房地产经纪并提供顾问服务。

对英康保险而言，这项交易是在房地产投资经理凯德投资（CapitaLand Investment）的建议下推进，契合其资产循环部署与长期可持续回报目标，有助于将资金配置在可为保单持有人创造更大价值的领域。

领展新加坡区域中心主管谢玮姗说：“我们很高兴能与英康保险合作，进一步拓展零售资产管理业务。我们相信，通过积极管理和适切的资产优化措施，东福坊具进一步提升价值的潜力，可巩固商场的市场定位，并符合当地社区的需要。”

英康保险首席投资官蔡远绥说：“东福坊多年来一直是新加坡东部社区的重要零售及社区中心。通过继续持有重要权益，我们能继续参与东福坊下一阶段的发展。我们将与领展合作，支持焕新东福坊及周边社区。这项合作反映我们致力为保单持有人创造长远价值，同时继续服务客户及新加坡社会的承诺。”

交易预计于2027年第一季完成后，领展将与英康保险携手确保商场管理及日常营运安排顺利交接。

双方计划自2027年起，分阶段启动资产提升工程，优化购物体验并进一步发挥物业增值潜力。资产优化期间，东福坊将保持正常营业，继续服务社区。