受惠于第三季销售强劲增长，全球烈酒巨头皇胜酿酒（Emperador）首九个月的净利同比增长2.3%至47亿8500万菲律宾比索（约9800万新元），营收及其他收益达470亿1900万比索（约9亿7000万新元），同比增长14.1%。

在新加坡上市的菲律宾皇胜酿酒星期二（11月10日）公布截至今年9月30日的前九个月未经审计的财务报告。

报告披露，集团今年扭转了去年同期的收缩态势。前九个月的商品及服务销售额达460.70亿比索，同比增长16.5%。

与此同时，集团第三季净利同比大增47.4%至10亿8000万比索（约2220万新元），营收同比增长33.8%，从去年同期的130亿比索增至174亿2400万比索。

虽然首三季整体毛利与营收表现稳健，但因商业网络扩张带来运营费用上升、再融资导致利息支出增加及税费调整，首三季净利润率由去年同期的11.5%调整至10.3%，净利润呈温和增长。

在经历2025年的行业调整后，威士忌业务强劲回升。首三季外部销售额同比增长10.0%至161亿7500万比索。

威士忌业务的增长遍及欧洲、北美、拉丁美洲、中东及非洲、亚太地区，以及全球免税渠道。其中，高端单一麦芽威士忌产品线表现尤为突出，首九个月和第三季销售额分别同比增长16%和19%。

截至今年9月30日，皇胜酿酒财务状况稳健，总资产达1877亿零300万比索，较2025年底增长5.3%。