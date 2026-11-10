酒店集团香格里拉（亚洲）有限公司成功发行其首笔离岸人民币（CNH）“点心债”，总规模为10亿2000万元人民币（约2亿新元）。

这项债券期限为七年，票面固定年利率为2.70%，通过私募方式发行。债券于今年10月29日完成定价，并于11月9日完成交割。星展银行（DBS Bank）与大华银行（UOB）担任这次交易的联席承销商。

香格里拉与两家银行星期二（11月10日）联合发布的文告指出，此举标志着该集团继境内“熊猫债”后，进一步将人民币融资渠道拓展至离岸市场，有效丰富了除银行贷款与中国境内债券市场之外的资金来源。

香格里拉指出，这次发行所得净款项将用于一般企业用途，包括为现有债务进行再融资。

香格里拉首席财务官兼执行董事张利群指出，在境内熊猫债的成功经验之上，这次发行将集团的人民币融资能力延伸至离岸债市，并延长了集团人民币债券的期限结构，体现了投资者对香格里拉稳健财务表现及业务信誉的高度认可。

银行发言人也指出 ，这次交易锁定了长期资金，进一步提升了企业的财务灵活性，同时也反映出高品质企业发行人对离岸人民币融资需求的持续增长与良好市场前景。