车辆检测服务公司维康（VICOM）第三季集团净利同比增加9％至1080万元，营收同比则下跌11％至3690万元。公司去年第三季净利和营收分别为990万元和4160万元。

公司指出，营收减少主要是因为智能行车器（OBU）安装项目已接近尾声，相关分包费用随之减少，推动营业盈利和净利增加。不过，利息收入减少及所得税拨备增加，部分抵消了净利增幅。

智能行车器是取代龙门架系统的卫星系统的一部分，可提供实时交通信息并实行电子道路收费系统 （ERP）。

根据这家新加坡交易所主板挂牌公司星期二（11月10日）的业务报告，智能行车器安装项目预计于2026年底完成，安装工作量在第三季已经进一步减少。

公司称，随着裕廊惹兰巴班（Jalan Papan）的综合检测中心取得临时入伙准证（TOP），集团继续提升能力以扩大服务范围，把握未来的增长机遇。

集团首九个月净利同比增长21％至3070万元；营收同比持平，报1亿1125万元。

维康星期二股价持平于1.76元。