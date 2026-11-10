得益于旗下电商、数码金融和数码娱乐三大核心业务的强劲扩张，在美国挂牌的新加坡科技公司冬海集团（Sea） 第三季净利达5亿零250万美元，较上年同期的3亿7500万美元增长34.0%。

集团第三季营收达85亿8200万美元，较去年同期的59亿8600万美元，增长43.4%。

冬海集团星期二（11月10日）发布截至今年9月30日的第三季未经审计财务报告显示，集团营收与利润取得双增长，同时宣布董事会已批准追加10亿美元（约13亿新元）的股票回购计划。

此外，集团调整后息税折旧摊销前盈利（adjusted EBITDA）达9亿3130万美元，同比增长28.9%。

冬海集团主席兼首席执行官李小冬说：“我们延续了上半年的强劲增长动能。对本季度的稳健业绩感到满意，集团将继续严谨执行核心战略优先事项。”

电商业务虾皮方面，第三季的营收为60亿7000万美元，同比增长41.3%。季度总订单量达45亿单，同比增长25.5%，商品交易总额也增长23.3%至397亿美元。

集团旗下数码金融服务公司Monee则保持强劲扩充态势，第三季营业收入同比增长63.9%至16亿2200万美元。

在业务规模快速扩张的同时，逾期超过90天的不良贷款率（NPL）仍稳定在1.3%的健康水平，风控表现保持稳健。

游戏业务Garena延续稳健势头并释放高利润弹性，第三季营收达8亿4010万美元，同比增长28.6%，预售服务收入达8亿9000万美元，同比增长5.9%。

截至今年9月30日，冬海集团持有的现金、现金等价物及受限制现金总额约为52亿3200万美元。

在10亿美元的股票回购计划下，冬海集团已回购1110万股，耗资约9亿9720万美元。公司董事会于今年11月9日已批准为回购计划追加10亿美元额度，且不设到期日。追加回购授权旨在彰显管理层对公司长期业务前景的信心。