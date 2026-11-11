受到英伟达股价下跌，以及通货膨胀高于预期拖累，美国星期二（11月10日）隔夜股市全收跌。

纳斯达克指数闭市滑落0.74%，标普500指数跌0.38%，道琼斯工业指数下行0.3%。

美国10月份，不包括食物和能源的消费者价格指数上扬0.3%，整体通胀率涨0.4%，数据都比经济师早前的估计来得高。

数据公布后，引发一波国债抛售以致两年期债券收益率攀高17个基点至4.73%。市场也预期美国联邦储备局将在12月加息的概率大幅提高、明年中之前会有至少两次的加息行动。

此前，美联储理事沃勒（Christopher Waller）曾说，核心通胀率增加0.3%或更高，将合理化利率涨50个基点。

利率上涨会使美元升值，进而对风险资产，如股票形成逆风。由于民主党在中期选举中横扫美国国会，股市遭受重创。美联储激进加息的前景可能会破坏股市刚刚萌芽的复苏势头。

新加坡股市星期二收高，闭市涨1.53%或79.42点，报5258.59点。

以下是星期三（11日）可关注股票：

1）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）开市前披露，信托有意向吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund）收购吉宝沙克拉热电联产发电厂（Keppel Sakra Cogen Plant）70%的股权。这是我国首座可兼容氢能的联合循环发电厂。交易的最高出价为1亿1160万元。

信托股价星期二闭市维持在0.49元。

2）城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）星期二晚间宣布启动承销型不可放弃的优先配售，旨在筹集约1亿4880万元的资金，每个新合订证券配售价为0.643元。配售价比星期二的成交量加权平均价（VWAP）低9.9%。优先配售比例为每持有100个单位获18个单位的新合订证券。

此外，信托也宣布从2026年7月1日起，派息率也将增加至可派发收入的100%。

城市发展酒店服务信托单位价闭市滑落0.69%至0.715元。

3）鸿通电子（Valuetronics）星期三盘前披露，2027财年上半年的净利同比减少3.5%至8980万港元（约1470万新元）。本财年营收同比增长7.3%至8亿9730万港元。

董事会建议派发每股8港分的股息，以及每股6港分的特别股息，总派息为每股14港分。公司今年5月28日起调整派息政策，每个财年的派息率会是净利的50%至70%。

鸿通电子股价星期二维持在0.915元。

4）宝德新加坡（Boustead Singapore）2027财年上半年净利同比下跌10%，从去年同期的3493万元减至3151万元；营收则增加38%至4亿零665万元。

净利下跌主要因为集团毛利率从去年同期的38%降至32%，以及有效税率从26%升至32%。此外，集团选择不参与对宝德项目联营公司UIB Holdings（UIB）的承诺出资，导致集团持股被摊薄，并造成蒙受840万元亏损。

董事会建议派发每股2分中期现金股息，高于去年同期的1.5分，派息日为12月1日。宝德新加坡股价星期二收报1.60元，跌2分或1.23%。

5）巧克力糖果商达辉（Delfi）第三季销售额同比下跌5.5%至1亿1800万美元（约1亿5060万新元）。公司说，印尼盾和菲律宾比索走弱，成为以美元计算的销售额下跌的主要因素之一。原料成本较高及区域货币走弱，也影响盈利；集团毛利率从去年同期的25.4%降至23.2%。

达辉股价星期二收报0.69元，起0.5分或0.73%。

6）受惠于第三季销售强劲增长，全球烈酒巨头皇胜酿酒（Emperador）首九个月的净利同比增长2.3%至47亿8500万菲律宾比索（约9800万新元），营收及其他收益达470亿1900万比索（约9亿7000万新元），同比增长14.1%。

皇胜酿酒股价闭市报0.31元，无变动。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。