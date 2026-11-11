城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）启动优先配售，旨在筹集约1亿4880元的资金，每个新合订证券配售价为0.643元。

城市发展酒店服务信托星期二（11月10日）深夜于新加坡交易所网站发布这项承销型不可弃权（underwritten non-renounceable）的配售信息。配售新单位的配售价，比星期二的成交量加权平均价（VWAP）低9.9%。

优先配售比例按每持现有100个单位，获配发18个单位的新合订证券。

关于此次优先配售，承销商拟按发行价格向合资格合订证券持有人按比例发行约2亿3140万个合订证券单位。鉴于优先配售采用不可放弃原则，新合订证券的临时配额不得放弃给第三方，也不得在新加坡交易所进行交易。

信托经理人计划将筹集的约1亿4880万元中的1亿4560万元（97.8%）用于资助收购克拉码头Moxy酒店。另外的320万元将用于支付配售新单位的相关专业费用。

信托于2019年11月21日宣布以先期购买（forward purchase）方式，签订收购Moxy酒店，并在2020年1月召开的特别股东大会上获得股东赞同这宗交易。

有475个客房的Moxy酒店已在今年10月30日取得临时入伙准证，并预计在明年第一季末开始运营。收购交易预期与酒店开张同步完成。Moxy是万豪国际集团旗下的生活时尚酒店品牌之一。

此外，信托也宣布从2026年7月1日起，派息率也将增加至可派发收入的100%。

截至星期三（11日）早上9时43分，信托单位价下跌2.8%至0.695元。