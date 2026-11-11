吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）有意向吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund）收购吉宝沙克拉热电联产发电厂（Keppel Sakra Cogen Plant）70%的股权，收购价最高为1亿1160万元。

吉宝基础设施信托星期三（11月11日）于股市开盘前披露，拟议收购位于裕廊岛，我国首座可兼容氢能的联合循环发电厂的消息。

在交易完成后，吉宝基础设施信托和吉宝有限公司的基础设施业务部（Keppel Infrastructure Division），将分别持70%和30%吉宝沙克拉热电联产发电厂的股权。

吉宝沙克拉热电联产发电厂将根据与吉宝基础设施业务部签订的一份为期30年、基于可用率的容量收费协议运营。根据协议，容量费用将根据电厂的可用率计算，从而提供稳定且可预测的现金流，并在很大程度上，使发电厂免受现货电价和燃料供应风险的影响。

吉宝沙克拉热电联产发电厂的日常运营，将根据一份长期运营和维护协议，继续由吉宝基础设施业务部执行。

在交易完成之前，吉宝沙克拉热电联产发电厂预计利用约6亿5000万元的新贷款，进行现有债务的再融资。根据商定的股权价值，以及再融资后的净债务估计，吉宝沙克拉热电联产发电厂按100%股权计算的隐含企业价值，超过7亿8000万元。

吉宝公司与吉宝基础设施信托的联合公告指出，这项拟议收购与信托的投资策略相符，即投资于能产生稳定且可预测现金流的高质量重要基础资产。

这项拟议收购为吉宝亚洲基础设施基金第三个脱售项目。

吉宝基础设施信托必须获得监管批准，信托也将就交易召开特别股东大会，寻求单位持有人同意。

截至星期三早上10时40分，吉宝基础设施信托单位价维持在0.49元；吉宝的股价涨0.62%，报9.82元。