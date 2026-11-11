最新调查显示，新加坡会计业去年营收和人力规模均增长，从业人员薪资增幅普遍介于6%至13%，中位数月薪从3400元起，总监中位数月薪达1万4500元。

会计与企业管制局（ACRA）星期三（11月11日）发布的《2026年会计机构调查》显示，行业总营收从2024年的约35亿元，增加5.1%，至2025年的约37亿元。

其中，商业咨询服务是最主要增长动力，营收增加1亿1510万元，增幅达12.9%。

审计与鉴证服务营收增长3.3%，仍是规模最大的服务类别，贡献接近全行业总营收的一半。税务咨询与合规服务营收增长3%，企业支援服务则下滑7.4%。

会计业从业人数去年增加579人或2.7%，至2万2362人。其中，本地居民从业人数增加522人，至1万7027人，占整体新增人数的90%。受访会计机构目前仍有1200个职位空缺。

调查也显示，会计业各职级的月薪中位数全面上升。任职第一年的审计助理，月薪中位数从3000元增至3400元，增幅为13%；任职第一年的副审计师从4200元增至4600元，上升10%。

任职第一年的高级副审计师、经理及总监，月薪中位数分别增至5800元、8250元及1万4500元，增幅介于6%至7%。

报告指出，薪资上升反映雇主正努力提升薪酬待遇及整体雇佣条件，以吸引和留住会计人才。

调查也显示，人工智能（AI）应用、伦理与治理，是会计机构未来三年最重视的人力发展技能，67%的受访机构将其列为优先事项。其次是进阶数据分析与可视化（45%）、资讯科技审计（26%）、估值与财务建模（18%），以及可持续发展报告编制（18%）。

这项调查以2025年的数据为基础，汇集238家会计机构的回复，这些机构的营收占全行业估计总营收的92%。