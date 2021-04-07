《理财万事通》第90集：最近债券怎么了？

除了股票及现金，债券是其中一项不可或缺的投资组合。债券又称为固定收益产品，能带来稳定收入，可用来平衡投资组合的风险和回报。全球国债收益率近期迅速攀升，新加坡政府债券10年期的收益率今年上升了超过70个基点，这是否代表这是进场投资债券的好机会呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔，与大家一起来关注债券上升的原因，而新手投资债券又会有什么风险？

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什么是债券？

为什么新加坡10年期国政府债券利率会上升？

散户可以投资的债券有哪些？

关于政府债券。

关于企业债券。

债券投资的3大风险。

由谁来评级债券的信用？用的又是什么标准？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《风险回报呈正比 买债券信用评级最关键》

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