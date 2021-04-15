《理财万事通》第91集：后冠病时代K字型复苏 如何布局房地产投资？

后疫情时代，随着各行业表现不齐，我国走向“K”字型复苏。然而，整体经济有望增长4％至6％，把股市推向新高。
另一方面，去年整体私宅价格全年上扬2.2％，本地楼市的强劲需求会持续吗？制造业复苏所推动的工业房地产需求，又会给投资者带来哪些投资机遇呢？
本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻高级记者陈紫筠和大家谈谈，在经济复苏的背景之下，投资者要如何解读股市与房地产市场走势，为投资计划作出调整。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 各领域复苏步伐不一
- 投资者或可考虑房地产投资
- 今年楼市走势
- 投资房产时要注意哪些风险因素？
- 租赁市场是否与楼市同有上升趋势？
- 投资工业楼面的回报潜能
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《后冠病时代三投资方向》
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