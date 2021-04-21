《理财万事通》第92集：公积金怎么用？

在新加坡，使用公积金买房子或偿还房贷向来是几乎不必多做考虑的选项，但是一旦动用就得牺牲原本可赚取的2.5%无风险利息。

到底用现金来偿还房贷更明智呢？保留公积金又有什么好处呢？在动用公积金购买房屋之前，我们是否应该思考当中的利弊得失？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年，与大家一起来聊聊，除了买房，公积金还有什么用处？我们在使用公积金还贷款之前，应该注意什么？

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

保留公积金的好处。

用现金偿还房贷更明智吗？

转售房子有什么风险？

转售房子之前的规划。

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《公积金还屋贷的另类思考》

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