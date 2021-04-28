《理财万事通》第93集：投资REIT可赚百万元？（上）

图 /
林玲莉

发布 / 2021年4月28日 10:38 AM

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众所周知，房地产投资信托（REIT）为投资者提供了一种简单的方式去购买不同的房地产，如购物中心、公寓、办公楼等等。

新加坡自2002年发展房地产投资信托（REIT）市场以来，目前共有43只REIT，总市值达到1100亿元，仅次于日本。根据报道指出，中国大型上市房地产公司绿地集团（Greenland Group）的酒店REIT，可能于今年5月至6月在新加坡交易所挂牌。

本期《理财万事通》特别邀请了投资顾问公司GCP Global执行主席兼资深讲师叶忠英（Gabriel Yap）和华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文一起来畅谈REIT。

什么是REIT？过去十年，新加坡REIT的表现又如何呢？这一期，我们先让投资新手用10分钟搞懂REIT房地产投资信托！

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 介绍作者Gabriel Yap的新书：《投资REIT赚取百万元》
  • 什么是房地产投资信托(REIT)？
  • 过去十年新加坡REIT的表现如何？
  • REIT的走势和其他股票会不一样吗？
  • 新加坡REIT曾经历低潮期？
  • 金融危机时该不该买REIT呢？
  • 投资REIT的风险
  • 如何评估、选择REIT产品？

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《理财万事通》播客每期为你提供你最需要知道的理财与财经知识。本节目由新加坡96.3好FM DJ王德明主持，《联合早报》财经专栏《理财锦囊》记者将在节目上与你分享既专业又易懂的财经知识。

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