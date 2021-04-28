《理财万事通》第93集：投资REIT可赚百万元？（上）

众所周知，房地产投资信托（REIT）为投资者提供了一种简单的方式去购买不同的房地产，如购物中心、公寓、办公楼等等。

新加坡自2002年发展房地产投资信托（REIT）市场以来，目前共有43只REIT，总市值达到1100亿元，仅次于日本。根据报道指出，中国大型上市房地产公司绿地集团（Greenland Group）的酒店REIT，可能于今年5月至6月在新加坡交易所挂牌。

本期《理财万事通》特别邀请了投资顾问公司GCP Global执行主席兼资深讲师叶忠英（Gabriel Yap）和华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文一起来畅谈REIT。

什么是REIT？过去十年，新加坡REIT的表现又如何呢？这一期，我们先让投资新手用10分钟搞懂REIT房地产投资信托！

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

介绍作者Gabriel Yap的新书：《投资REIT赚取百万元》

什么是房地产投资信托(REIT)？

过去十年新加坡REIT的表现如何？

REIT的走势和其他股票会不一样吗？

新加坡REIT曾经历低潮期？

金融危机时该不该买REIT呢？

投资REIT的风险

如何评估、选择REIT产品？

关注《理财万事通》播客：

Spotify: https://spoti.fi/30xdA1D

iTunes: https://apple.co/2G4qxbm

Google Podcasts: http://bit.ly/2JrPQ9r