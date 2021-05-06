港建制派机构：逾六成受访者认同加强传媒监管

香港的建制派非牟利团体香港青年协会青年研究中心（“青研香港”）调查结果，显示约有63%的受访者认为香港传统媒体没有受到足够监管，近62%受访者同意制定加强传媒监管的机制。

据中新社报道，“青研香港”6日举行记者会，发布“港人对香港传媒生态的意见”调查结果。该项调查于2021年4月27日至5月4日期间进行，收集到约1808份有效问卷调查结果。

调查结果显示，约63.7%的受访者认为香港传统媒体（即广播电视、电台和报刊）的质量正在恶化；约63.1%的受访者认为传统媒体没有受到足够监管，有61.7%认同制定记者专业资格认证制度，61.6%同意制定加强监管和惩罚不良媒体的机制。

“青研香港”召集人陈志豪认为，从调查中港人对传媒监管的意见可以看出，多数港人认为现在香港监管传媒和新闻工作者的制度存在漏洞，认同应加强针对传媒的监管，如制定更专业化的记者认证资格等，以改善传媒生态，提升传媒的公信力和专业形象，这从长远而言也更有利于香港媒体发展。

出席记者会的“青研香港”顾问、香港立法会议员陈恒镔指出，修例风波期间，香港曾有自称记者的人士作出不当或非法行为，如以言语侮辱警务人员、阻碍警务人员执法等，种种乱象已令部分港人对传媒失去信心，因此需要加强监管，重塑传媒行业专业形象。

香港青年时事评论员协会是一个香港的建制派非牟利团体，成立宗旨是希望透过构建平台，让青年时事评论员多作交流，从而提升自己的论政水平。