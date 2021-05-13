《理财万事通》第95集：加密货币为何受市场追捧？

随着越来越多的投资者投资加密货币，使其交易量也迅速增长。有些人仅通过一个正确的决定就可以赚得数倍利润，也有些人在一天之内便失去了所有资产。 加密货币与投资股票有什么不同之处？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻记者周岳翔，与大家分享买卖加密货币时须注意的事项。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

什么是加密货币？

加密货币是“钱”吗？

新加坡投资者可以透过哪些平台交易？

什么是狗狗币？

暴涨是否也反映即将暴跌？

现在是进场投资比特币的好时机吗？

加密货币交易可能面对的风险。

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《加密货币为何受市场追捧？》

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