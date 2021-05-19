《理财万事通》第96集：宝宝保险怎么买？

孩子不管是生病或受伤，都需要父母的小心呵护。若出状况，父母不仅要应付各种开支，还有可能流失工作收入。因此，小孩跟大人一样，都需要保险提供保障。
更何况，小孩的开销包括保费都是大人支付，所以为小孩买的保险，其实就是保全家的财务。到底哪些保险很重要？哪些或许没那么重要？
本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任冯嘉年和大家聊一聊，为孩子买保险时要优先考虑的保障以及其他须注意的事项。
本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：
- 若预算有限，应该先为孩子购买哪个保险？
- 额外购买私人业者的私人综合健保计划（Integrated Shield Plan）
- 孩子健康状况最好时尽快购买
- 重病保险保的是什么呢？
- 额外的少儿重病保障
- 如何衡量重病与意外保险的重要性？
- 孩子有必要买人寿保险吗？
延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《为宝宝投保的要与不要》
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