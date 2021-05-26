《理财万事通》第97集：现金回赠信用卡使用攻略

冠病疫情暴发后，跨境旅游中止，更多消费者转而使用现金回赠信用卡（cashback credit card）。根据一项调查，三分之二的受访者希望所有的信用卡开支都能赚取现金回赠。究竟现金回赠卡具有什么特点？而消费者又要如何挑适合自己的现金回赠信用卡呢？

本期《理财万事通》邀请华文媒体集团新闻中心财经新闻副主任胡渊文，与大家分享如何妙用现金回赠信用卡！

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

现金回赠信用卡的特色

现金回赠卡（cashback credit card）和现金回扣卡(rebate credit card)的不同之处

现金回赠信用卡的好处

申请现金回赠信用卡前须考量的因素

如何了解自己的消费习惯？

为什么消费者须了解商户类别代码（MCC）？

在新加坡的“选卡攻略”

爱到超市购物的人应该选什么样的信用卡？

大笔消费该用什么卡？

延伸阅读《联合早报》理财锦囊专栏：《现金回赠卡有刷有返现》

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