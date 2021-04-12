美国股市还能牛多久？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 安 发布 / 2021年4月12日 5:00 AM 华尔街一炮走红的“科技女股神”伍德，在回答特斯拉总裁埃隆·马斯克关于“巴菲特指标”亮出红灯的看法时表示，前所未有的科技创新推高股市估值是合理的，而科技的进展也削减成本，因此通胀不是令人担心的问题。（法新社） 字体大小: 小 中 大 上星期五，美国道琼斯工商指数以及标准普尔500指数双双再创新高，而纳斯达克指数则收复失地，以高位收市。今年以来，这三大指数分别上涨10%、9.9%以及7.9%。与去年3月23日的低点比较，它们分别暴涨82%、85%以及103%。这是美国股市历史上牛市持续最长的时间。在2008年全球金融危机后，美股在2009年3月9日跌至谷底，象征着牛市的开始。虽然去年美国股市受疫情冲击，曾经一度陷入技术性的熊市，但它很快地反弹。从2009年3月9日至今，美股牛市已持续了145个月。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 市场拾遗 投资理财