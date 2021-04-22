摩根大通： 若不能迅速重返6万美元以上 比特币恐失上涨势头

（伦敦/纽约综合电）虽然前几次比特币（Bitcoin）下跌时，买家都能及时进场阻止进一步的跌势，摩根大通（JPMorgan）却对这次的跌势感到担忧。

摩根大通策略师帕尼吉尔佐格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）和团队昨天发表报告指出，如果比特币不能迅速重返6万美元以上的水平，恐怕会失去上涨的势头。

美国加密货币交易平台Coinbase Global于美国纳斯达克股市上市后，比特币一度上升至6万4870美元左右的水平，但如今已跌破6万美元大关，但今年迄今依然涨约九成。

彭博社数据显示，比特币截至昨晚7时报5万5100美元左右，下跌约3％。

摩根大通指出，近几周的比特币期货多头加仓和过去几日的多头平仓，可能与商品交易顾问（CTAs）和加密货币基金至少有一定的关联。“过去几天，比特币期货市场出现了与2月中、1月中和去年11月底类似大规模的平仓。由于目前的价格还是很高，上涨势头将因此出现连续数月的消退。”

报告显示，以过去三次的跌势来看，市场有足够强劲的资金流入，让比特币价格迅速重新返回关键水平之上，持续带动多头交易。然而，这种情况重演的概率似乎较低，因为上涨势头的衰竭程度已经很大，所以会更难扭转局面。

另一方面，路透社报道，加密货币狗狗币（Dogecoin）昨天盘中交投活跃且创纪录高位，主要由狗狗币支持者在网络社区使用主题标签推动涨势，直到这股势头失去后劲。

根据数据平台CoinMarketCap，狗狗币盘中曾触及纪录高位，市值也一度飙升至逾500亿美元。但好景不长，后来转跌15.4％至0.33美元，市值也跟着缩水至约450亿美元。相比之下，比特币市值超过1万亿美元。

今年狗狗币价格涨了80倍，超过莱特币（Litecoin）和泰达币（Tether）等更为广泛使用的加密货币，成为第六大加密货币。

狗狗币创始人帕尔默（Jackson Palmer）利用柴犬Doge梗图和虚拟货币制作一张恶搞图放上网，后来在网友的鼓吹下买了Dogecoin.com的域名，并在网站留言想要让狗狗币这个笑话成真。后来，他与软件工程师比利·马库斯（Billy Markus）合作创建了狗狗币。