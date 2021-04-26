美联储货币政策料影响本周金价

（纽约／班加罗尔综合电）美国最新经济数据优于市场预期，促使投资者脱售黄金避险资产，导致黄金价格在上周五（4月23日）尾盘下挫，回吐一周涨幅。市场展望美国联邦储备局下周三公布最新货币政策是否继续维持宽松，为金价近期显现的回弹势头带来支持力量。

美国政府上周宣布对俄罗斯实施经济制裁，地缘政治风险飙升推动金价上扬。纽约黄金期货价格上周三及周四盘中两度冲到每安士1798美元，在周五也一度上探至1796美元。不过，当天公布的美国3月份新住宅销售强力回弹，创2006年以来最高记录，促使投资者离场，导致黄金期货价格在周五尾盘回落，闭市报1777.80美元；伦敦黄金现货价格也回落至1777.20美元。

U.S. Global Investors首席交易员麦特赛（Michael Matousek）向路透社说：“尽管金价上周五回落，但支撑金价的因素包括疫情造成的避险需求、通货膨胀上涨的可能性、利率继续处于超低水平及金价技术层面的有力支持等，仍为持守黄金提供理据。”

市场如今把眼光聚焦在联储局本周三公布的最新一轮货币政策，以及联储局主席鲍威尔随后将做出何种表态。

辉立期货分析师桑杜（Avtar Sandu）在最新报告中预期，鲍威尔将对整体经济提出较为乐观的展望，但仍将强调当前情况距离调整政策还很远。从技术层面分析，桑杜指出，若金价突破100天移动平均的1795美元，将恢复涨势。若跌破50天移动平均的1765美元，则是发出下挫警报，可能即将跌破1760美元，进而直下1723美元。

两大实体黄金需求大国中国和印度的需求近期回弹。不过桑杜则警告，印度新一轮冠病疫情将对实体黄金需求前景带来阴霾。