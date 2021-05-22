指对金融稳定构成风险 美联储拟加强监管加密货币

（华盛顿路透电）美国联邦储备局主席鲍威尔向加密货币施压，指它们对金融稳定构成风险，并表示可能需要对越来越受欢迎的电子货币进行更严格的监管。

与此同时，美国财政部担心富人可能会利用很大程度上不受监管的加密货币来避税，提议1万美元以上加密货币转账需向国税局报告。

鲍威尔周四罕见地发布视频消息，强调了加密货币的风险，并为联储局考虑推出自己的数码货币提供了更清晰的时间表。

他表示，联储局将于今夏发布有关数码支付的讨论文章，重点将放在建立央行数码货币的益处和风险，并将寻求公众反馈。

鲍威尔强调了金融技术进步的潜在好处，但同时指出加密货币“也可能给那些用户和整个金融系统带来潜在风险。”

他说，随着技术的进步，“我们也将大量注意力放在适合的监管框架上，包括注意民间行业支付创新企业，他们目前还未被纳入应用于银行、投资公司和其他金融媒介的传统监管安排。”

目前加密货币的市值约达2万亿美元。美国联储局和财政部都认为，加密货币更类似艺术品、黄金或其他具有高度投机性的资产。

财政部还指出加密货币的另一个风险，是富人有机会将应税资产转移至基本不受监管的加密资产领域，“加密货币已经带来了严重的资产核实难题，助涨了包括逃税在内的诸多违法活动。”

因此它建议，“与现金交易一样，收到公允市价超过1万美元加密资产的企业也需报告。”

另一方面，美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）也在周四表示，希望加强加密货币交易所监管，包括那些仅仅交易比特币但目前不需要向委员会注册的交易所。

他说：“这是波动性相当大、甚至可说是高度波动的资产类别，加强加密交易所的监管，投资大众将受惠。”