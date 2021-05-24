汇丰：联储局负面影响消退后 金价有望再走高

（纽约／班加罗尔综合电）通货膨胀隐忧及加密货币价格受重挫，推动国际黄金价格连续第三周收高。

分析师预期，金价在1900美元面临重大阻力，若突破则有望上探1950美元。

纽约7月份黄金期货价格上周三（5月19日）及上周五（21日）盘中曾两度冲到每安士1890美元以上，但都后劲不继，周五最终闭市报1876.70美元，全周起2.5％。伦敦黄金现货价格周五闭市报1881.25美元，全周起2.1％。

金价周五涨势被阻断的“祸首”是强劲的IHS Markit美国5月份制造业采购经理指数达到61.5，超越市场预期，创2009年以来最高。

High Ridge期货公司金属交易部主管梅杰（David Meger）告诉路透社：“强劲的经济数据可强化市场对联储局更早削减量化宽松规模的预期，因此可在黄金市场造成短期的动荡。”

美国联储局上周三发布的会议记录显示该局官员确实已针对收紧量化宽松进行探讨，是阻断金价上周涨势的首个“祸首”。

不过，金价过后又回弹，最终连续第三周收高，5月份至今累积涨幅逾6％。美国10年期国债收益率也从周三的1.69％高位退低至周五的1.62％。

债券收益率下滑意味着，持有黄金而不获利息收益的机会成本降低。

汇丰银行也在分析报告中说：“我们相信，随着联储局会议记录释放的负面影响消退，金价有望再走高。不过，1900美元是相当大的阻力。”

辉立期货分析师桑杜（Avtar Sandu）指出，通胀隐忧是促使投资者近来持续累积黄金的主因，而加密货币上周的激烈动荡也把投资者推向黄金。

他说：“在这之前，基于美国当局大量印制美元，一些投资者视加密货币如比特币为可替代黄金作为保值的避险资产。如今，他们的看法或许有些动摇。”

分析师：若本周破1900美元 金价很可能直逼1950美元

从技术层面分析，桑杜认为，若金价本周能明确地突破1900美元，就很可能直逼1950美元。相反地，如果涨势停滞将可能面临卖压下挫，但1700美元以下的双底部是有力的支撑。

瑞士银行外汇和大宗商品策略师乔登（Wayne Gordon）则在最新分析报告维持金价在年底跌至1600美元的预测。

“这是因为我们预期通胀带来的意外因素将消逝，美国国债收益率将走高，而疫苗接种加速将减低经济不确定因素，美元币值也将见顶。”