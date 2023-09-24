对手变伙伴 迸出时尚新火花

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李可爱

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发布 / 2023年9月24日 5:10 AM
访谈过程中，身高六尺多、身材魁梧的杨葆焱个性非常活泼，让人感受到他的真性情。他对身旁的蔻驰包包如数家珍。（曾坤顺摄）
访谈过程中，身高六尺多、身材魁梧的杨葆焱个性非常活泼，让人感受到他的真性情。他对身旁的蔻驰包包如数家珍。（曾坤顺摄）

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本星期天起，财经拼盘推出新栏目《美股会客室》，不时带你了解美国上市公司首席级别（C-suite）管理层以及他们对公司发展的策略和理念。

三大轻奢时尚品牌蔻驰（Coach）、Kate Spade和Stuart Weitzman的母公司Tapestry Inc，上个月以85亿美元（约114亿5700万新元）价格，全面收购竞争对手Capri Holdings，震撼时尚界。Capri本身拥有三大品牌：Versace、Jimmy Choo和Michael Kors。Tapestry收购Capri后，旗下品牌数目倍增。六个知名品牌在手，令业界瞩目，如果发挥得好，Tapestry作为美国首屈一指的时尚巨头未来潜力无限，或会改变全球的时尚格局。

Tapestry亚太区总裁杨葆焱（Yann Bozec）从中国上海飞来新加坡做短暂业务视察期间，《联合早报》捉紧机会与他在位于恭锡街的蔻驰体验空间Coach Play喝下午茶，了解此次收购行动对Tapestry未来战略的影响。

交易已正式启动，但仍要到2024年才能真正完成。一提到未来全新的Tapestry，杨葆焱就表现得兴奋无比。他说，Tapestry的亚太市场业务亮眼，体现了它的长处，而Capri则在欧洲市场有突出表现。所以，这次的收购行动绝对会为集团带来更多地缘优势。

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