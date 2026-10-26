黄金价格上星期跌破每安士4000美元（约5113新元），全周跌超过4%之后，星期一（10月26日）回稳，交易价在4000美元水平徘徊。

黄金价格星期一早上8时37分跌0.2%至3987.45美元，这也是黄金价格近三个月来的低位。上周金价下滑4%,也是自6月以来最大的单日跌幅。

美国国债收益率下跌到5%以下，美元指数也滑落至近101.5水平，这两项本是黄金价格的利好，但金价还是显著下降，显示市场出现流动性抛售。

上周金价跌破4000美元，主要是受到主要经济体收紧货币政策对抗通货膨胀，以及受人工智能相关股票资金流进债券市场的影响，投资者试图弥补股票损失，导致黄金遭到抛售。

黄金价格在美伊今年2月爆发冲突以来，已经下跌约25%。

此前金价走软主要由能源价格、顽固通货膨胀，以及预期美联储调升利率影响。目前市场计入本周会议后，美联储会有10%的加息概率。

美国总统特朗普告诉福克斯新闻（Fox News），他即将决定是与伊朗达成协议还是恢复袭击，促使油价稍微回调。

截至星期一早上10时25分，黄金价格报每安士3993.41美元，跌0.01%