亚太股市星期一（10月26日）开市延续上星期的低迷情绪，多地基准股指走低。投资者准备迎接一系列大型科技企业发布财报，以进一步评估人工智能（AI）巨额投资热潮的可持续性。

截至下午2时35分，东京与首尔股市分别已跌0.44%、1.39%；台湾股市跌幅达到1.81%。

交易员近几个月来对AI相关板块态度谨慎，甚至趋于悲观。投资者对AI基础设施巨额建设投入何时能获得回报愈发担忧；而不断上升的利率与债券收益率，也令企业财务状况更为令人担心。

与此同时，本星期多家重量级科技企业将陆续发布财报，包括美股“七巨头”的亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet，以及韩国晶片巨头三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK hynix）。

具体而言，微软将在本星期三（10月28日）发布财年第一季业绩，同日Alphabet将发布财年第三季业绩，SK海力士也将发布季度业绩；亚马逊和三星电子，则预计在本星期四（10月29日）发布最新业绩。

上星期发布业绩的特斯拉和脸书母公司Meta，不仅未能缓解投资者紧张情绪，更进一步加剧了市场对企业支出规模的担忧，并拖累了市场表现。

SPI Asset Management管理合伙人英尼斯（Stephen Innes）认为，如今AI板块的科技企业正处于市场“显微镜”下，并备受审视：“这种环境下，企业仅靠业绩超预期或微幅上调业绩指引，都不足以赢得市场喝彩，投资者现在需要实打实的证据。”

英尼斯进一步说：“投资者想弄清楚的是，投入了数十亿美元用于建设计算基础设施，究竟是在打造能持续创造收益的印钞机，还是仅仅在重蹈覆辙，不过是个更为光鲜亮丽的无底洞？”