多家与人工智能（AI）相关的科技巨无霸企业本星期将发布业绩，投资者密切关注AI基础设施建设的资本支出规模变化及持续性，并评估相关支出的潜在资本回报。

微软（Microsoft）星期三（10月28日）发布2027财年第一季业绩，同日谷歌母公司Alphabet将披露第三季业绩，韩国晶片巨头SK海力士也会在这一天发布季度成绩单；亚马逊（Amazon）和三星电子（Samsung Electronics）预计星期四（29日）发布业绩报告；苹果公司则在11月2日发布最新业绩。

专注AI投资的美国Yorkville Ives合伙人艾夫斯（Dan Ives）认为，上星期特斯拉（Tesla）和脸书母公司Meta已率先发布业绩，显示AI基础设施建设实际上正在加速，这也正是消费者和企业需求驱动下的结果。

这一情形未能缓解投资者对巨额AI资本支出的紧张情绪，在上星期反而拖累了美股科技板块整体表现。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）证券策略研究主管瑞秋（Mathieu Racheter）认为，Meta此前披露的支出计划，以及它仍然为负的自由现金流，引发市场重新审视AI投资规模及融资模式的持续性。

瑞秋进一步说：“投资者更为关注AI机遇背后的成本，以及为支撑这些支出所需的营收水平。随着基础设施建设对外部融资的依赖度增加，企业借贷成本和资产负债表的稳健程度变得愈发重要。”

野村（Nomura）亚太科技分析师郑昌沅认为，这些科技巨无霸仍有高达75%的概率会继续这场AI竞赛，持续将稀缺的计算资源投入于AI研究中，而不是优先追求短期营收数据。

因此，他认为包括云服务商和AI实验室在内的整体AI行业，恐怕未来几年内都难以避免自由现金流持续为负的情况，“即便每一批次的投资都能实现可观盈利”。

市场关注三大科技企业资本支出 亚马逊自由现金流已为负

微软、Alphabet和亚马逊都拥有相当体量的云服务业务，艾夫斯认为，这三家企业的资本支出数据与未来规划，会是本周发布业绩时市场关注的重点。

就亚马逊而言，艾夫斯说，公司过去12个月的自由现金流已经为负值，因此它2027年的资本支出预期将直接影响股价走势。

另外，微软的云业务Azure同样是左右股价的关键因素，但关键在于产能能否在交付后被迅速消化。艾夫斯还强调，分析师们也将密切关注，Alphabet高达5140亿美元（约6577亿新元）的积压云业务订单中，有多少能最终转化为实际收益。

郑昌沅还指出，大型科技企业参与的是一场谁也无法退出的“胆小鬼游戏”（game of chicken），也就是谁都不愿率先退让的博弈，“一旦落后，连核心业务都可能面临风险”。

在这种局面下，郑昌沅认为，大型科技企业会如何应对股东压力，将决定产业链内相关股票的价格走势。

他说：“大型科技公司的投资者并不习惯自由现金流为负，同时盈利能力被稀释的情况。在利率走高且融资需求巨大的现实背景下，这种（股东的）担忧已蔓延至整个AI产业链的股票中。”