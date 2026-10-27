人工智能（AI）公司Anthropic星期一（10月26日）公开提交首次公开售股（IPO）招股书，计划在纳斯达克上市。这家在最新一轮融资中估值达9650亿美元（约1万2364亿新元）的AI巨头，背后的投资者阵容也受到关注。

以下是路透社整理的主要投资者及其投资情况：

1）亚马逊（Amazon）：此前已向Anthropic投资至少130亿美元，并于4月同意再投资最多200亿美元。Anthropic也承诺在10年内，斥资超过1000亿美元购买亚马逊的云服务。

2）谷歌（Google）：已承诺向Anthropic投资最多400亿美元，包括4月宣布的首笔100亿美元投资。这项合作为Anthropic提供云基础设施，以及用于训练和运行Claude模型的谷歌AI晶片。

3）Spark Capital：于2023年5月领投Anthropic的4亿5000万美元C轮融资，公司合伙人拉扎维（Yasmin Razavi）也因此进入Anthropic董事会。

4）光速创投（Lightspeed Venture Partners）：于2025年3月领投35亿美元E轮融资，并于同年9月联合领投130亿美元F轮融资，Anthropic在F轮估值为1830亿美元。

5）富达管理与研究公司（Fidelity Management & Research）：参与E轮融资，并联合领投130亿美元F轮融资。它的其他投资对象包括Databricks和CoreWeave。

6）Salesforce Ventures：参与4亿5000万美元C轮融资和35亿美元E轮融资。这家软件公司的创投部门也投资了Cohere和Chainguard等企业。

7）ICONIQ Capital：联合领投130亿美元F轮融资，之后联合领投300亿美元G轮融资。这家创投公司的投资对象包括OpenAI和智能戒指制造商Oura。

8）新加坡政府投资公司（GIC）：联合领投300亿美元G轮融资，Anthropic在G轮融资的估值为3800亿美元。GIC也投资了AI语音生成初创企业ElevenLabs。

9）Coatue Management：联合领投300亿美元G轮融资，之后联合领投650亿美元H轮融资。这家投资公司也投资了Canva和CoreWeave等科技企业。

10）D1 Capital Partners：参与多轮大规模融资，包括E轮、F轮、G轮和H轮。它也持有Cognition AI和SpaceX的股份。

11）红杉资本（Sequoia Capital）：是G轮融资的重要投资者，并成为650亿美元H轮融资的领投方之一，Anthropic在H轮估值为9650亿美元。

12）Altimeter Capital：参与2025年9月的130亿美元融资，并成为估值为9650亿美元的650亿美元H轮融资的领投方之一。

13）Skype联合创始人扬·塔林（Jaan Tallinn）：于2021年领投Anthropic的1亿2400万美元A轮融资。这名天使投资者也曾投资开源AI初创企业Zyphra和Rain AI。

14）前谷歌首席执行官埃里克·施密特（Eric Schmidt）：他以个人身份投资Anthropic，是公司最知名的个人投资者之一。他也曾投资杨立昆（Yann LeCun）创办的Advanced Machine Intelligence。

15）Menlo Ventures：于2023年首次投资Anthropic，参与C轮融资，并于2024年领投估值为184亿美元的D轮融资。它也参与了估值为615亿美元的35亿美元E轮融资。