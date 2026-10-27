第三季业绩低于市场预期之际，汇丰控股（HSBC Holdings）股价在香港下跌超过5%。

总部位于伦敦、也在香港交易所挂牌的汇丰星期二（10月27日）公布，在利率高企、财富管理业务资金流入、信贷损失低于预期的支撑下，第三季税前盈利同比增长32%至96亿美元（约123亿新元），但依然低于市场预期的97亿美元。

业绩出炉后，汇丰股价遭受卖压。截至下午4时，汇丰报134.60港元，跌5.34%；今年以来，汇丰股价则已上扬超过8%。

此外，汇丰宣布进行10亿美元的股票回购，这已是连续第二季回购股票。汇丰此前以140亿美元收购恒生银行后，一度暂停股票回购，并在今年夏季开始恢复相关措施。

汇丰首席执行官艾桥智（Georges Elhedery）在声明中说：“我们的业绩表明，在这一个日益复杂的世界里，客户仍然选择与我们合作，以应对不确定性并把握新机遇。”

汇丰财富管理业务在第三季迎来410亿美元的客户资金流入，明显高于次季的250亿美元。

艾桥智在2024年9月上任后，大幅调整了汇丰业务布局，包括关闭、出售或合并了多个业务部门，并裁减数以千计的职位，以重新聚焦核心亚洲市场的业务。

今年7月，汇丰将新加坡保险业务出售给德国金融巨头安联集团（Allianz SE），并在5月同意将印度尼西亚的零售银行与财富管理资产，出售给华侨银行（OCBC）。汇丰也正检讨在土耳其的部分资产，也已宣布出售在埃及的零售银行业务。