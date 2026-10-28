韩国记忆体晶片制造商SK海力士（SK Hynix）第三季营业利润同比飙升七倍，远超市场预期，并宣布额外推出总值100万亿韩元（约960亿新元）的2026年股东回馈计划，凸显人工智能（AI）硬件需求依然强劲。

彭博社报道，SK海力士星期三（10月28日）公布，截至9月底的第三季营业利润达83.3万亿韩元，高于分析师平均预测的77.5万亿韩元；营收则增至104.6万亿韩元，也高于市场预期的99万亿韩元。

强劲业绩有望缓解市场近期对AI热潮能否持续的疑虑。随着AI开发商积极建设数据中心，记忆体需求大增，但近期一些大型基础设施项目面临融资和建设方面的挑战，市场因此开始关注AI投资热潮能否延续。

作为全球第二大记忆体晶片制造商，SK海力士是AI热潮的主要受益者之一。公司向英伟达（Nvidia）供应高频宽记忆体（HBM），同时受惠于传统记忆体晶片价格飙升。由于供应紧张，公司营业利润率目前仍处于历史高位。

SK海力士星期三也说，记忆体供应短缺预计将持续至2030年。

根据麦格理（Macquarie）研究，记忆体目前约占AI数据中心整体支出的三分之一。SK海力士与英伟达密切合作，在这项业务中扮演重要角色。随着HBM价格预计在2027年上涨一倍以上，记忆体在整体计算硬件支出中的占比未来几年料进一步提高。

SK海力士近年来优先与英伟达等客户签订长期合约，并与三星电子（Samsung Electronics）和美光科技（Micron Technology）一样，将更多产能转向HBM生产，导致传统记忆体供应趋紧。

市场研究机构Counterpoint Research说，虽然HBM价格上涨，但SK海力士盈利大增，主要是传统DRAM和NAND价格迅速上涨所推动。SK海力士的季度盈利尚未达到顶峰，预计上升趋势至少会延续至2027年。

SK海力士此次宣布额外股东回馈计划，也可能成为推动股价进一步上涨的催化剂。此前，公司因股东反对及监管审查，放弃了让旗下数据存储公司Solidigm在美国上市的潜在计划。

据彭博社报道，Solidigm目前正与美国商务部洽谈，拟投资450亿美元在美国兴建新的晶片厂。