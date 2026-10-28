尽管美国9月份通胀数据高于预期，市场普遍预计美国联邦储备局将在星期三（10月28日）晚些时候的政策会议上，维持利率不变，但可能释放12月进一步加息的信号。

美国9月份消费者价格创五个月来最大涨幅，生产者价格也以逾四年来最快速度上涨，显示通胀压力持续。

彭博社报道，Wolfe Research首席经济师罗斯（Stephanie Roth）认为，美联储极有可能按兵不动，符合市场预期。

不过，最新的通胀数据或让美联储主席沃什（Kevin Warsh）和其他联邦公开市场委员会（FOMC）成员更加担忧，并倾向进一步加息，因此可能会含蓄释放这一信号。

美联储上个月一致投票决定加息，以应对不断升温的通胀压力。如果确如市场预期，沃什将面临有关暂缓行动理由的追问，以及成员们如何解读最新的通胀数据。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，目前市场认为美联储本月加息25个基点的概率仅为9.4%；在12月会议上加息的概率则高达74.7%。

本月初，美联储副主席杰斐逊（Philip Jefferson）和纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）都曾公开指出，央行仍有时间评估经济形势，无须急于连续两次加息；沃什则一直避免就未来利率走势提供指引。

尽管市场预期美联储本周不会加息，内部仍可能有不同意见。今年7月决定维持利率不变时，就有三名地区联储主席投下反对票，他们很可能会继续反对。

美联储预计在美东时间星期三下午2时后（新加坡时间10月29日凌晨2时），发布决议声明。