全球第二大晶片制造商SK海力士（SK Hynix）公布远超市场预期的业绩，提振亚洲科技股在星期三（10月28日）早盘大涨。

受先进半导体需求激增推动，SK海力士第三季营业利润同比飙升632%，达到83.33万亿韩元（约798亿新元），连续六个季度创下营收和营业利润历史新高。

市场分析认为，华尔街仍在争论人工智能竞赛能否持续获得融资，但SK海力士的业绩提醒投资者，这些巨额资本开支的另一端，正有企业获得丰厚收入。

SK海力士股价飙升近10%，也带动竞争对手三星电子（Samsung Electronics）上涨超8.7%，二者推动韩国Kospi指数大涨逾6%。

这波乐观情绪也广泛提振了亚太股市。日本日经225指数上涨1.6%，其中晶片制造商铠侠（Kioxia）股价飙升14.5％，半导体测试设备制造商爱德万测试（Advantest）和东京电子（Tokyo Electron）分别上涨4%和5.85%。台北、香港、上海、悉尼等股市同样上扬。

在新加坡，永科控股（AEM Holdings）涨超7%，UMS控股（UMS Integration）和福根集团（Frencken Group）等股，涨幅都在5%左右。

投资者也正等待微软和谷歌母公司Alphabet，在星期三晚些时候公布财报；亚马逊、苹果和英特尔则将在星期四（29日）公布财报，以判断人工智能投资热潮是否持续。