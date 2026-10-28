由于第三季业绩表现超出市场预期，淡马锡持股的渣打银行（Standard Chartered）受到投资者追捧，股价大涨超过8%。

渣打银行星期三（10月28日）说，得益于财富管理业务净资金流入创新高、交易活动强劲，第三季税前盈利同比增长29%至22亿5000万美元（29亿新元），高于市场预期的20亿9000万美元。

财富管理业务吸引了200亿美元的新资金，创历史新高；外汇、大宗商品、信贷市场的客户交易活跃，也带动交易收入上扬21%。

银行同时上调运营收入增长预测，不再局限于此前5%至7%的增长范围，并预计今年的有形股本回报率将达到14%，高于此前预测的12%。

在强劲业绩的带动下，渣打银行星期三受到市场热捧。截至下午3时45分，银行在香港的股价大涨超过8%至221.20港元。

延伸阅读 渣打银行宣布在新加坡向机构提供加密资产托管服务 渣打出售樟宜商业园两办公楼予日本投资者

首席执行官温拓思（Bill Winters）说：“业绩持续表现稳定，反映了集团业务的实力，以及集团各业务部门严谨的执行能力，这让我们有信心上调今年的收入指引。”

银行预计，今年净利息收入将同比增长约4%，高于上一季度的指引。此外，如同汇丰控股（HSBC Holdings），渣打银行正扩大财富管理业务，以吸引更多亚洲富裕阶层的资金。

渣打银行总部位于英国伦敦，并在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市。淡马锡控股是渣打银行的重要股东之一，间接持有渣打集团约18.01%的股份。