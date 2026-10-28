星期三（10月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期三（10月28日）小幅走高。投资者今天密切关注科技巨头微软（Microsoft）和Alphabet即将公布的财报。市场也普遍预计，美联储本星期开会将维持利率不变。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.00点或0.13％，报7732.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起131.40点或0.44％，报29782.80点；重量级的道琼斯指数期货则退低117.90点，报52260.50点。

在人工智能（AI）热潮的推动下，美国股市在隔夜（星期二）收盘走高，纳斯达克指数领涨。与此同时，第三季度财报季开始渐入佳境，美联储也在隔夜召开了今年倒数第二次议息会议。

有关人工智能初创公司Anthropic即将进行首次公开​​募股（IPO）的消息引发了市场热议，推动晶片股连续第三个交易日上涨。不过，Meta Platforms为了资助它的人工智能领域的扩张，展开了它有史以来规模最大的股权融资，总额达到975亿美元，导致该集团的股价在隔夜下跌了1.6%。

标准与普尔500指数隔夜上升45.83点，闭市报7722.60点。道琼斯指数小幅升高15.99点，闭市报52377.57点。纳斯达克100指数也起了1.29%或378.04点，最后以29651.44点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是161亿股，比过去20天的171亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片巨头SK海力士（SK Hynix）刚刚发布了极其亮眼的财报，季度盈利取得了超过七倍的增长，提振了市场对AI相关投资的情绪，也带动科技股在星期三晚盘前大幅上涨。SK海力士也宣布，今年将向股东返还约750亿美元。在截稿时，SK海力士的股价攀高超过8%；闪迪（SanDisk）股价上涨5%；美光科技（Micron Technology）涨了4%；科磊（KLA Corporation）和Arm Holdings双双起了3%；英特尔（Intel）和超威半导体（AMD）的股价也走高了2%左右。

谷歌母公司Alphabet的股价在星期三晚盘前上升1.69%，截稿时报326.00美元。据《The Information》星期二援引知情人士的话报道，OpenAI正在计划购买谷歌的AI晶片。

希捷科技（Seagate Technology）公布了截至今年10月初的第一财季的业绩报告，各项业绩指标都超出分析师预期。不过，它的股价却在星期三晚盘前下跌1.06%，截稿时报660.74美元。一些分析师认为，这主要是因为投资者在股价近期强劲上涨后选择了套利。

交易平台Robinhood刚刚发布的第三季度盈利未能达到华尔街分析师预期。尽管期权和预测市场交易活跃，但加密货币交易放缓以及支出增加抵消了这些利好因素。Robinhood股价在星期三晚盘前下跌了7.49%，截稿时报87.48美元。

星期三下文我们来看看飞机制造商波音公司（Boeing）的最新季度业绩。星期三晚盘前该股微跌0.02%，截稿时报168.13美元。

盘前活跃股按序：英特尔、IREN Ltd、SpaceX、BitMine Immersion Technologies和CoreWeave Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

波音公司的业绩已有一些看得见的进展：订单积压创新高，新机型认证推进，国防业务利润改善。然而，它的股价在业绩公布后大跌，也反映市场对该集团执行力仍有顾虑。（法新社）

波音公司（The Boeing Company）

（纽约证券交易所代码：BA）

飞机制造商波音公司在隔夜发布的第三季业绩显示，集团已经手握创纪录的7450亿美元累计订单，最新季度也再次取得正数的自由现金流，但是投资者似乎却还不会对这家美国飞机制造商的业绩感到兴奋，以致它的股价在隔夜闭市时下跌10.7%。

一些分析师说，就算订单再多，如果飞机生产进度跟不上、交货成本居高不下，仍难以转化为稳定的盈利。

根据波音公司截至今年9月底的第三季度业绩报告，该集团的营业额是241亿8800万美元，比去年同期的232亿7000美元增长4%；每股亏损是0.26美元，调整后的核心每股亏损是0.34美元，比LSEG收集到的分析师平均预测，也就是每股亏损0.21美元逊色。

不过，波音公司的现金流有改善。集团第三季的营运现金流是15亿美元，自由现金流约4亿6400万美元，比去年同期的2亿3800万美元高。

注：营运现金流（Operating Cash Flow）与自由现金流（Free Cash Flow, FCF）的核心区别，在于后者是扣除了维持或扩大业务所需的资本支出（Capital Expenditures）。

截至9月底，波音公司的累计订单达到7450亿美元，其中包括超过6300架商用飞机，商用飞机订单本身的价值就有约6120亿美元。

这些数字说明，波音并非缺少市场需求。真正的难题是能否把订单转化为飞机交付和现金收入。波音公司的商用飞机部门在第三季的营业额是107亿2000万美元，同比下降3%；该部门营运亏损是6亿9700万美元，营运盈利率竟是负6.5%。公司高管们解释，不利的交货配套、未来生产率调整带来的成本，以及供应链成本上升，都拖累了部门的表现。

不仅如此，集团也还在努力把737型号飞机的生产稳定在每月47架。波音公司原本是希望在今年夏季达到这个生产水平的，但生产环节仍有瓶颈出现。之前路透社曾报道，首席执行官奥特伯格（Kelly Ortberg）曾指机翼制造速度不足，限制了产量提升。

另外，美国联邦航空管理局已批准737-7的修订型号认证，737-10则在10月取得认证。这些里程碑有助于波音公司推进737 MAX产品系列，但认证并不等于马上实现大规模交货周期，后续生产准备和客户交机仍须持续跟进。

相比之下，波音公司的国防、太空与安全部门表现较好。这部分业务在第三季度的营业额是79亿3500万美元，同比增长15%；营运盈利是4亿9200万美元，比去年同期的1亿1400万美元出色。波音公司也获美国海军选中，负责设计与建造下一代的F/A-XX战斗机。

全球服务部门则取得约10亿美元季度盈利，营运盈利率达18.3%，为集团提供另一个相对稳定的盈利来源。

奥特伯格在业绩声明中说，737-7和737-10取得认证，以及获得海军新一代战斗机项目，都是公司持续改善的重要进展；但他也强调，波音公司仍须专注安全、质量和执行力，兑现对客户的承诺。