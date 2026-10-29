韩国半导体巨头三星电子（Samsung Electronics）星期四（10月29日）发布最新业绩，受人工智能（AI）晶片强劲需求推动，第三季营业盈利增逾七倍并写下历史新高。不过，三星同时警告称，晶片短缺状况到明年可能进一步加剧。

三星电子在截至9月底的第三季度共取得107.9万亿韩元（约1035亿新元）的营业盈利，符合市场普遍预期，相比去年同期的12.2万亿韩元，增幅高达780%。

其中，半导体业务部门贡献了三星绝大部分的盈利，第三季营业盈利同比激增15倍，达到106.5万亿韩元。

三星电子还宣布，将就第三季度派发30万亿韩元的股息，约每股4601韩元（约4.41新元）。这一数值也符合市场预期。

今年以来，由于AI相关需求增长，存储晶片行业产能严重短缺，导致动态随机存取存储晶片（DRAM）和NAND闪存晶片的成本激增；而三星与SK海力士等企业因此受益。

三星电子在文告中说：“随着AI生态系统不断扩张，预计AI基础设施的资本支出到2027年将达到历史高位。届时，由AI驱动的需求增长，将远超行业供应能力。”

作为全球最大的存储晶片制造商，三星电子的市场解读与它的劲敌SK海力士（SK Hynix）互相呼应。

SK海力士星期三（28日）公布了强劲的财报，截至9月底的第三季营业盈利达83.3万亿韩元，同比飙升七倍，并给出乐观的前景展望；在一定程度上，这也缓解市场对由AI驱动晶片业务增长放缓的担忧。

三星电子股票开市后低开，截至早间10时46分左右报22.9万韩元，已跌5.37%；SK海力士则上涨1.61%至151.2万韩元。

eToro分析师吉尔伯特（Josh Gilbert）认为，三星将完整股东回报计划推至明年1月再公布，令市场利好落空：“此外，三星今年资本支出将增加约60%；因此，在三星明确说明这笔额外资金将如何在新增产能与股东回报之间进行分配之前，投资者究竟能从中获得多少实际回报，仍是一个巨大的未知数。”