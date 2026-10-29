总值约110亿美元（约141亿新元）的比特币期权合约将在星期五（10月30日）到期，加上美国中期选举临近，交易员正为比特币价格可能出现更剧烈波动做好准备。

彭博社星期四（29日）报道，这批即将到期的期权合约，占加密货币交易平台Deribit未平仓比特币期权合约总量约三分之一。

比特币本周走势疲弱，星期一（26日）跌破8万美元后，一直在这个水平附近徘徊。截至新加坡时间星期四上午10时45分，比特币下跌约2%，报约7万9600美元。

期权赋予持有人以预定价格买入或卖出比特币的权利。目前即将到期的看涨期权多于看跌期权，其中大量合约的行使价集中在9万美元、9万5000美元及10万美元。由于币价远低于这些水平，这些看涨期权很可能在到期时失去价值。

市场更关注的是行使价接近当前币价的期权，因为交易商可能须随着价格变化买卖比特币，以对冲风险，进而放大市场波动。

Tesseract Group资产管理主管哈伊姆斯（Adam Haeems）指出，约70%的到期期权伽马值（gamma）集中在7万5000美元至8万2000美元区间。伽马值用于衡量币价变动对交易商对冲需求的影响。

在8万美元行使价以下，看跌期权数量超过看涨期权两倍。哈伊姆斯说，公开数据无法显示交易商持有这些合约的具体方向。如果交易商持有空头仓位，对冲操作可能加速比特币跌穿7万5000美元至7万8000美元区间；反之，若持有多头仓位，则可能缓和跌势。

市场也担心，星期五期权到期后，波动可能进一步加剧。

加密货币衍生品公司Orbit Markets联合创办人莫龙（Caroline Mauron）指出，通常卖出期权的投资者会在旧合约到期后推出新合约，但部分投资者可能选择等到11月3日美国中期选举结束后才重新入市。

美中期选举结果或影响特朗普推动加密货币友好政策能力

这意味着市场上有助于抑制价格波动的期权卖方可能减少，令选举期间的币价波动更加明显。市场分析也指出，美国中期选举结果也可能影响总统特朗普推动加密货币友好政策的能力。

根据彭博新闻市场调查，若共和党继续控制国会参众两院，受访者对比特币年底价格的预测中位数为9万零800美元；若民主党夺下两院，预测中位数则为7万6450美元。若两党分别控制参众两院，预测中位数为8万4100美元。

Wincent高级董事霍华德（Paul Howard）认为，中期选举可能促使更多投资者买入看跌期权，以防范比特币进一步下跌。

他说，过去一年市场波动率一直处于历史偏低水平，预计11月将出现明显回升，投资者也可能增加能够从价格波动中获利的仓位。