美国联邦储备局维持利率不变，但未对下一步利率走势提供明确指引，市场仍不排除美联储年底前加息的可能，黄金价格星期四（10月29日）下跌，接近每安士4000美元关口。

现货黄金一度下跌0.8%，跌破每安士4040美元，结束此前连续三天的小幅涨势。

美联储公开市场委员会星期三（28日）以10票对2票决定维持联邦基金利率目标区间在3.75%至4%。美联储主席沃什（Kevin Warsh）说，央行可能把每年的利率决策次数从八次减少至六次。分析师认为，这项调整可能增加市场的不确定性。

市场原本已普遍预期美联储维持利率不变，但由于能源价格居高不下，抑制通胀的难度增加，市场仍将12月加息纳入考量。

由于黄金本身不产生利息，利率上升会提高持有黄金的机会成本，对金价构成压力。

投资者接下来将关注美国星期四公布的9月个人消费支出（PCE）物价指数。这是美联储偏好的通胀指标，有助于市场进一步判断美联储12月的利率决策。

盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管汉森（Ole Sloth Hansen）指出，金价本周大部分时间徘徊在每安士4000美元关口附近，投资者目前正采取观望态度。

他认为，金价从每安士3970美元左右的关键技术支撑位反弹后，短线动能交易者的抛售压力与长期投资者的逢低买入力量仍在拉锯。

随着年末临近，市场流动性可能趋于清淡，也可能放大金价的双向波动。

摩根大通私人银行亚洲利率与外汇策略主管唐雨旋说，只有在利率见顶后，黄金才可能真正建立稳固底部。

黄金10月以来已下跌2.8%，可能连续第二个月收跌。随着投资者评估人工智能（AI）相关支出是否正在侵蚀企业现金流，黄金也容易受到股市整体抛售的冲击。