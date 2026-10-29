马来西亚连锁药房运营商Big Caring星期四（10月29日）启动首次公开售股（IPO），计划以每股1.08令吉（约0.34新元）发售最多约19亿股，预计11月19日在马来西亚交易所主板上市。

Big Caring通过发行5亿9050万股新股，预计能筹得6亿3780万令吉（约2亿新元）。其余约13亿股是现有股东出售的股份。

此次IPO吸引19名基石投资者合计认购6亿6550万股。这些投资者包括摩根大通资产管理（J.P. Morgan Asset Management）、国际金融公司（International Finance Corporation）、全球资产管理公司安本（Abrdn）和Principal Asset Management。

按每股1.08令吉发行价及扩大的约74亿股本计算，公司上市后市值料达80亿令吉。

Big Caring在马国拥有超过600家门店。集团计划把筹集的6亿多令吉，大部分用于偿还银行借款，同时分配3000万令吉兴建配送中心，其余3700万令吉用来支付上市相关费用。

管理层也设下目标，计划将净利最高50%作为股息派发给股东。不过，实际派息将根据现金、负债和资本开支需求等因素而定。

Big Caring近年来积极扩张，营收从2023财年的11亿令吉增至2026财年的40亿令吉。同期净利翻倍增长，从4120万令吉涨至2亿3180万令吉。

集团董事经理李名全说，人口结构变化、健康意识提升以及对便捷医疗服务的需求，将持续推动行业增长。

郭令灿支持的医疗集团拟发售逾43亿股

就在Big Caring启动IPO的前一天，马国亿万富豪郭令灿旗下的亚洲一医疗（Asia OneHealthcare Bhd）星期三（28日）正式提交初步招股书，计划发售最多43亿8000万股，同样寻求在马交所挂牌。

亚洲一医疗计划发行最多43亿8000万股，其中38亿多股由现有股东献售，其余5亿2110万股为新股。初步招股书没有披露发售价、集资规模和上市日期。

《商业时报》早前报道，亚洲一医疗计划在2027年第一季进行IPO，目标筹集约70亿至75亿令吉。公司估值据报可能达到约300亿令吉。

这家医疗企业由郭令灿掌舵的丰隆集团和美国私募股权巨头TPG共同支持；郭令灿是集团主席。

公司计划将发行新股所得款项用来扩建医院、维护设备、偿还部分银行贷款，以及支付上市相关费用。

根据初步招股书，亚洲一医疗目前经营23家医院，其中22家位于马来西亚，另一家位于越南。

截至今年3月底，集团取得3亿4440万令吉净利，扭转上一财年净亏损8580万令吉的局面。营收同比增长超过13%，达32亿9000万令吉。

马国医疗保健板块迎来IPO热潮。今年3月18日，创马来西亚近九年来最大上市规模的双威医疗保健（Sunway Healthcare）登陆马交所主板，而且首个交易日表现亮眼。