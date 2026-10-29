谷歌母公司Alphabet今年第三季度营收低于分析师预期，且与搜索引擎相关业务收入增速也大幅放缓，市场担忧谷歌在人工智能（AI）领域可能正逐渐丧失竞争优势。公司盘后股价也下跌约10%。

Alphabet星期四（10月29日）发布今年最新业绩，公司今年第三季营收1276亿美元（约1634亿新元），略低于市场预期，同比增长25%。

此外，包括搜索、YouTube广告等业务在内的谷歌服务业务收入，在第三季约为963亿美元，不仅低于分析师预期，同比增速也大幅放缓至10.63%，是近五个季度以来的最低增速。

不过，Alphabet的谷歌云业务销售额取得307亿美元，营业盈利达到111亿美元，均超出此前市场预期，成为此次业绩发布的唯一亮点。

彭博新闻报道说，谷歌正在全力以赴构建服务于自身及客户的AI基础设施，导致资本支出飙升至历史高点。第三季度Alphabet的资本支出总额为514亿美元，高于上季度的449亿美元。

另外，Alphabet也在努力利用AI全面改造它旗下的热门产品，包括搜索引擎、YouTube和谷歌邮箱等；但这些努力都尚未带来投资者所期待的营收汇报，也未能证明巨额资本支出的合理性。

更令投资者感到担忧的是，Alphabet首席商务官辛德勒（Philipp Schindler）在星期三晚间的投资者财报会议上还说，谷歌搜索推出的AI模式功能日益普及，但对公司业绩造成了负面影响，因为这类搜索查询的变现率仍低于传统搜索。

辛德勒说，公司仍对该功能感到乐观，并计划在AI模式搜索中引入更多广告。

Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）如今面临压力日益严峻，他必须证明谷歌在数据中心和能源等资源上超1万亿美元级别巨额投资的合理性，还得应对“现金牛”业务的疲软走势。

Investing.com高级分析师蒙泰罗（Thomas Monteiro）认为，皮查伊必须找到方法去改善谷歌AI业务的变现模式，否则这家科技巨头可能会在不久的将来失去在多个核心业务的领先地位。

与此同时，谷歌在AI领域的投入成本却变得愈发高昂。Alphabet的自由现金流截至第三季为负91亿美元，资金缺口相比上一个季度的负59亿美元进一步恶化，且已是连续第二个季度为负。

公司将2026年全年资本支出预期上调至1950亿至2050亿美元区间，更进一步引发投资者不安。

投资研究机构The Motley Fool的特约科技分析师拜伦德（Anders Bylund）说：“搜索业务依然是Alphabet现金流的主要来源；连续两个季度自由现金流为负，说明目前单纯依靠AI的商业模式，尚未产生预期的经济效益。”

蒙泰罗说，Alphabet须证明它能像过去的搜索业务那样，从AI业务中实现盈利，不然的话，公司每一份AI资本支出预测对投资者来说“不过是一张账单”。

Alphabet股价在盘后交易中一度跌逾10%，截至下午2时45分左右报每股290.07美元，跌幅9.86%。