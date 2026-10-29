微软（Microsoft）旗下的云业务收入增速超出市场预期，且现金流数据也表现稳健，公司最新一季度业绩为投资者提供新证据，表明它在人工智能（AI）领域的巨额投资已开始产生积极回报。

根据微软在星期三（10月28日）发布的2027财年第一季度业绩，公司云业务营收在当季录得639亿美元（约818亿新元），同比增幅30%；这得益于微软旗下Azure云计算业务营收报331亿6500万美元，增幅达到48%，均超出市场预期。

就微软第一季922亿7900万美元的整体营收规模而言，云业务收入在微软业务版图中的占比，如今已高达将近七成。

与此同时，微软的自由现金流在财年第一季达到186亿美元，比此前分析师预期的还要高出100亿美元左右。

路透社报道说，相比于Alphabet连续两个季度现金流为负，微软的业绩数据凸显出，行业内AI投入规模最大几家公司之间财务状况的分化正日益扩大；微软的雄厚财务实力，也让它得以在AI领域和其他竞争对手都拉开显著差距。

例如Alphabet和脸书母公司Meta等公司，在AI领域的巨额投资已显著挤压其自由现金流，并增加它们对借贷的依赖。

Investing.com高级分析师科恩（Jesse Cohen）认为，在Meta与Alphabet的财报引发市场对AI支出规模的担忧之后，微软的财报起到平衡作用：“目前市场需求依然超过供应，商业订单储备庞大，且AI投资带来的回报也终于在业绩中体现出来。”

路透新闻报道说，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）试图通过为客户提供更经济的选择，在企业部署AI方案面临成本不断上升的挑战时，以相对低价策略抓住企业需求。

纳德拉在与分析师的电话会议上说，微软正为客户提供多种AI方案选择，其中一些的成本会比Anthropic等公司所提供的尖端AI模型要低。

纳德拉补充说，微软正致力于通过“整合前沿技术成果并实现广泛部署”，不断提升其Copilot产品的实用性。

另外，微软财年第一季度的资本支出为452亿美元，虽高于去年同期的349亿美元，但低于此前展望的500亿美元；微软今年迄今的资本支出已有1181亿美元。

微软的投资者关系副总裁尼尔森（Jonathan Neilson）说，资本支出低于预期的原因主要在于“延迟”，而不是公司的基础支出计划有所改变。

尼尔森进一步说：“我们确实发现，原定于第一季度交付的一些第三方产能出现了延迟。”

微软股价盘后交易一路走高，截至下午3时29分左右涨幅已达到4.02%，报552.35美元。

相比之下，在星期四（29日）发布业绩的Alphabet股价，则在盘后交易中一度跌逾10%。