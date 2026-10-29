星期四（10月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期四（10月29日）小幅走低，科技股领跌。投资者正在消化美联储维持利率不变的决定，同时也在关注发布的多份科技企业财报。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌9.60点或0.12％，报7734.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌了252.30点或0.85％，报29560.90点；重量级的道琼斯指数期货则微起4.90点，报52484.50点。

美国股市三大股指在隔夜（星期三）走高。美联储在隔夜如市场普遍预期般，维持关键政策利率不变，促使投资者押注美联储将在12月的下一次货币政策会议上会加息。

在美联储的声明中，它上调了对经济的评估，同时也承认通胀“依然处在高位”。在决议发布后的新闻发布会上，美联储主席沃什表示，美联储已明确表达了采取行动的意愿与准备。在决议公布后，以及随后的新闻发布会时段，美市三大股指都出现较大的波动，但是最终在收盘时仍都走高。

标准与普尔500指数隔夜上升21.38点，闭市报7743.98点。道琼斯指数起了97.53点，闭市报52475.10点。纳斯达克100指数也升高0.55%或161.71点，以29813.16点收市。

美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是166亿7000万股，比过去20天的171亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

微软（Microsoft）云业务增长强劲，再加上现金流表现比预期好，缓解了投资者对它AI巨额投资回报的担忧。微软隔夜盘后公布截至9月底的2027财年第一财季业绩报告显示，营业额同比增长19%至922亿8000万美元，比分析师预期的907亿5000万美元高；调整后每股盈利4.89美元，也比市场预期的4.72美元出色。核心云业务Azure收入增长48%至331亿7000万美元，微软云收入也增长30%至639亿美元。更受市场关注的是，它的自由现金流达到186亿美元，比分析师预期的高出约100亿美元。在业绩公布后，微软股价隔夜盘后上涨超过3%。该股在星期四晚盘前也上升2.16%，截稿时报542.46美元。

Instacart股价在星期四晚盘前上涨4.42%，截稿时报61.00美元。据知情人士透露，外卖平台DoorDash将以170亿美元收购Instacart母公司Maplebear，收购协议最快可能在本星期宣布。不过目前交易双方尚未做出最终决定，谈判仍有可能告吹。

电商平台eBay刚发布的第三季度业绩比市场预期好，显示消费者对二手商品及转售交易的兴趣持续升温。eBay截至9月底的第三季营业额达32亿零600万美元，同比增加14%；商品交易总额（GMV）增长15%至232亿美元；每股盈利是1.51美元，比分析师预期高。展望第四季度，eBay预计营业额会介于31亿9000万美元至32亿4000万美元，每股盈利则会是在1.48美元至1.53美元之间。eBay股价在星期四晚盘前攀高5.92%，截稿时报125.01美元。

星期四下文我们来看看谷歌母公司Alphabet的最新季度业绩。星期四晚盘前该股下挫10.15%，截稿时报290.74美元。

盘前活跃股按序：Alphabet A股、Alphabet C股、英特尔（Intel）、IREN Ltd和美满电子科技（Marvell Technology）。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

谷歌母公司Alphabet仍拥有庞大的广告业务、快速增长的云平台和领先的AI技术，但资本开支持续上升，意味着未来折旧、能源和数据中心营运成本也将增加。（路透社）

Alphabet Inc（纳斯达克证券交易所代码：GOOGL）

尽管谷歌母公司Alphabet在隔夜盘后发布的第三季度营业额增长25%，云业务收入更是翻倍，但是它的股价在隔夜盘后竟然一度下跌超过10%。现在投资者已经不再为AI烧钱而感到兴奋，反而是很现实的对待这些投资何时才能换来回报。

根据Alphabet截至今年9月底的第三季度业绩报告，该集团的营业额达1276亿美元，连续第13个季度取得双位数增长，但比LSEG收集到的分析师平均预测，也就是1282亿美元略低。它调整后的每股盈利是2.12美元，也比市场预期的3.02美元少了一截。

在发布业绩时，Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）形容这是“强劲的季度”，并说集团年化营业额规模已达到5000亿美元。他指出，谷歌搜索的查询量同比增幅创五年来新高，AI投资正带动用户使用量及商业查询的增加；Google Cloud营业额则同比增长103%达到307亿美元，主要受到企业AI基础设施、AI解决方案及TPU晶片系统需求推动。

Gemini应用的用户规模也达到10亿。皮查伊说，集团正努力增加计算能力，以满足云业务的长期需求。这些数字显示，企业对AI的需求并非空谈，Alphabet也正从搜索广告业务延伸至云端计算和模型服务。但是，此刻的市场关注点已从增长潜力转向实际投资回报。

Alphabet第三季度的资本开支高达514亿美元，主要是用在AI相关技术基础设施。它的自由现金流转为负90亿7000万美元，比上个季度的负59亿美元进一步恶化。高管们解释，现金流是受到TPU销售相关的库存增加，以及支付52亿美元欧盟罚款的影响。

Alphabet高管们也表示会把2026年资本开支维持在1950亿美元至2050亿美元的区域，并表示2027年资本开支将显著增加。财务长阿什肯纳齐（Anat Ashkenazi）还指出，由于短期内需要使用第三方计算能力，云业务盈利率可能承压。

针对Alphabet的业绩，Syfe投资与顾问董事总经理兼集团主管加内里瓦尔（Ritesh Ganeriwal）对本报说，他认为Alphabet业绩正好反映市场对AI的态度的改变。企业业务本身表现强劲，但投资者不再单纯为AI支出买单，而是要求支出转化为现金；Alphabet本季度的自由现金流表现，恰恰朝相反方向发展。

利率环境也令这项考验更严峻。加内里瓦尔说，美国联邦储备局隔夜以10比2决定维持利率不变，两名官员主张再加息四分之一个百分点；美国10年期国债收益率也曾升破5%。在融资成本居高之际，未来可能兑现的AI回报，必须面对更高的资金成本。

加内里瓦尔指出，微软（Microsoft）同样公布强劲的云业务增长，但自由现金流却比市场预期多，因此股价在业绩公布后上涨。Alphabet则因现金流负数扩大，以及支出继续攀升而下跌。两家公司的反差，反映出市场的态度。