美国联邦储备局一如市场预期维持利率不变。不过，鉴于美国经济增长仍具韧性、通货膨胀依然偏高，市场预计美联储会在12月及明年3月分别加息一次。

对亚洲而言，分析师认为，美联储暂停加息并不意味着亚洲央行政策随着暂停。亚洲市场将越来越受到自身经济和政策周期的影响。

消息出炉后，星期四（10月29日）的亚洲股市跌多升少，但更多是受到科技股业绩不及预期影响。截至傍晚6时，美元持稳，现货黄金跌近1%，处于每安士4030美元以下。

安本投资（Aberdeen Investments）新兴市场经济师兰厄姆（Michael Langham）指出，美联储这次决定符合预期，会议没有带来太多意外，反映决策者希望有更多时间观察经济和市场发展。

美联储主席沃什（Kevin Warsh）对经济前景仍持乐观看法，但也重申通胀仍然过高。

因此，兰厄姆预计，美联储将在12月及明年3月各加息25个基点，使最终利率升至4.25%至4.50%。他形容这些加息属于“预防性加息”，不是为了大幅抑制需求和遏制高通胀而采取的激进措施。

富达国际（Fidelity International）高级全球宏观策略师斯坦顿（Max Stainton）也预计，美联储将在12月及明年3月各加息一次。

美联储在最新声明中上调了对经济活动的评估，同时强调需要收集更多数据再决定下一步行动。

斯坦顿认为，人工智能（AI）相关资本开支将继续支撑美国经济增长，加上劳动力市场重新转强，美国通胀到今年底可能升至约3.4%，明年才逐步回落至约2.5%。如果全球供应限制明年仍未缓解，美联储可能需要在上述两次加息之外，再加息一次。

沃什也宣布，美联储将在未来两年减少利率决策次数。2027年和2028年，美联储仍将每年召开八次会议，但明年只会作出七次利率决策，后年六次。这是为了给美联储预留时间和空间进行战略性讨论，重新思考重大问题，并着眼于更长远的未来。

斯坦顿认为，减少专门作出利率决策的会议，可能进一步提高每次政策会议的重要性，也令市场更关注两次会议之间公布的通胀、就业及经济数据。

瀚亚投资投资组合经理张玮珉接受《联合早报》访问时表示，美联储最新会议结果对新加坡和区域市场预计影响不大，因为这在市场预期之内。他预计，新元利率已经见底，接下来会更受全球利率影响。

新加坡金融管理局本月选择保持货币政策不变，出乎市场意料。本月来三个月新元隔夜利率（SORA）略微攀高三个基点至1.2683%。

对于亚洲市场，贝莱德（BlackRock）固定收益投资亚太区主管赛加尔（Navin Saigal）指出，美联储暂停加息不意味着亚洲央行也会按兵不动。各经济体面对的增长、通胀、汇率及外部压力不同，货币政策走向正日益分化。

他说，中国通胀和需求相对疲弱，政策方向与美国有所不同；澳大利亚及东北亚部分经济体仍面对较大的通胀压力，日本则继续推进货币政策正常化。

东南亚方面，AI需求及能源价格对各经济体的影响也不尽相同。例如，新加坡第三季国内生产总值（GDP）同比增长5.4%，主要受到AI相关需求带动。

兰厄姆则提醒，油价上涨将继续对亚洲能源进口国的货币构成压力，美元融资环境也可能进一步收紧。

随着能源冲击加重政府财政负担，亚洲多国可能逐步缩减广泛的能源补贴及支持措施，转向更有针对性的援助。对于货币承压的菲律宾、印度及印度尼西亚，进一步收紧货币政策也可能成为必要选项。