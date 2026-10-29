欧洲中央银行行长拉加德（Christine Lagarde）宣布将于2027年初离任。拉加德是全球最具权势的货币政策制定者之一，这一消息使得继任者之争愈发激烈。

彭博社星期四（10月29日）报道指出，根据欧洲央行星期四发布的一份声明，拉加德将于2027年2月7日卸任。

2019年，拉加德接替德拉吉（Mario Draghi），成为欧洲央行的第四任领导人，也是第二位来自法国的领导人。她原本的任期应于2027年10月结束。

拉加德的离任引发了欧洲最关键的领导权角逐之一。胜出者将负责掌管欧元区21个成员国（涵盖超过3亿5000万人口）的利率政策。

这一举动正值总部位于法兰克福的欧洲央行处于一个微妙的时期。当前，欧洲央行正面对多重挑战：应对由伊朗战争（中东冲突）引发的居高不下的通货膨胀，同时还要在动荡的地缘政治环境、紧张的债券市场，以及欧洲各国在国防和基础设施领域大规模支出的大背景下开展工作。

西班牙的戴科斯（Pablo Hernandez de Cos）和荷兰的诺特（Klaas Knot）正竞相角逐拉加德的职位。在彭博社10月份进行的一项调查中，经济学家们普遍认为，曾任西班牙央行行长、目前在国际清算银行（BIS）任职的戴科斯是这个职位的热门人选。诺特则曾任荷兰央行行长。