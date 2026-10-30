英特尔（Intel）一纸不及分析师预期的营业预测，令公司股价在盘后交易中重挫逾20%。公司目前面临个人电脑（PC）市场严重低迷，且数据中心组件供应链问题的双重打击。

根据英特尔星期四（10月29日）发布的文告，公司预计财年第四季销售额将介于150亿美元（约192亿新元）至160亿美元之间，未及分析师预期。

彭博新闻汇编的数据显示，此前分析师的平均预期大约为170亿美元，部分预测甚至超过180亿美元。

此外，剔除特定项目后，英特尔预计该季度的每股收益将为25美分，也远低于此前华尔街每股43美分的预期。

英特尔的盘后交易股价跌逾20%，截至早上9时25分跌幅已扩大至23.03%，报70.86美元。

最新业绩方面，英特尔今年第三季营收同比增长21%，达到165亿美元，符合分析师平均预期。

其中，英特尔数据中心与人工智能（AI）部门营收增幅高达78%，达到73亿美元；晶圆代工部门销售额同比增58%，至67亿美元。

但与此同时，英特尔负责生产个人电脑晶片的业务部门，营收则下降了5%，至81亿美元。

彭博新闻报道说，英特尔面临个人电脑市场的低迷困境，导致其处理器需求持续疲软。作为英特尔主要客户的笔记本电脑与台式电脑制造商，正饱受存储晶片短缺和零部件价格飙升的困扰；这不仅削减了个人电脑出货量，也抑制了终端用户的需求。

陈立武：存储晶片价格或成非常严重问题

英特尔首席执行官陈立武说，个人电脑市场的主要挑战之一就在于存储晶片：“存储晶片价格大幅上涨；预计到2027年，这将成为我们所有人面临的一个非常严重的问题。我们并非个例，整个市场都受到了冲击。”

公司预计，个人电脑市场的低迷至少将持续到2027年上半年，在2026年下滑21%后，到明年或进一步萎缩10%。

数据中心业务方面，陈立武说，如果不是因为部分原材料短缺以及一家以色列工厂的停产，公司的数据中心业务表现本应更好，而它们也在努力解决这些供应链瓶颈。

不过，英特尔长期仍对其产品需求持乐观态度，并正在增加新设备投资以提升产能。

陈立武说，公司愈加有信心吸引其他晶片制造商的订单，这些厂商有意使用英特尔的工厂来生产组件。

市场研究机构Emarketer的高级分析师海肯（Asa Hiken）在一份报告中指出，英特尔的业绩凸显了该公司在近期推动业绩复苏时所面临的挑战，尽管服务器处理器需求旺盛，但“英特尔令人失望的业绩展望表明，仅靠强劲的需求还不足以克服短期挑战，尤其是其传统个人电脑业务持续疲软的状况。”

陈立武自2025年3月执掌英特尔以来，就一直致力于推动公司的复苏。他开展了裁员行动，改善英特尔的财务状况，还为公司吸引英伟达和美国政府等重要外部投资者。