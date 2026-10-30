亚马逊（Amazon）股价星期四（10月29日）盘后下跌约7%，因公司第三季资本开支高于预期，同时核心电商业务增速放缓至三年来最低，投资者继续担忧人工智能（AI）相关支出的规模。

彭博社报道，亚马逊星期四公布，第三季在房地产和设备上的支出超过770亿美元（984亿新元），远高于分析师预期。公司正加大数据中心投资，以满足AI服务需求。

第三季营收同比增长12%至2019亿美元，低于市场预期。其中，线上销售额仅增长2%至685亿美元，是2023年初以来最低增速。广告业务销售额增长11%，也是亚马逊自2020年开始单独公布广告业务数据以来的最低增速。

亚马逊云服务（AWS）则继续加速增长，营收增速连续第六季加快。公司说，除了AI业务带动需求，核心云端计算和储存业务的增长率，也是数年来最快。

亚马逊首席执行官贾西（Andy Jassy）在分析师电话会议上说，公司主要业务的表现仍然强劲。他指出，食品杂货等过去较弱的业务，增速已超过整体电商业务。截至9月底的一年内，食品杂货及家庭用品销售额接近2500亿美元。

亚马逊今年7月预计，2026年资本开支将达到2200亿美元，高于此前预测。星期四公司维持这一预测，但贾西说，2027年的资本开支将“大幅”增加。

大规模投资也令亚马逊自由现金流承压。公司说，截至第三季的过去12个月，自由现金流流出424亿美元。

M Science分析师汤姆林森（John Tomlinson）说，亚马逊零售业务相对疲弱，部分可能是因为公司今年把Prime Day促销活动从7月提前至6月。不过，他认为市场目前高度关注企业的AI支出，亚马逊的业绩也显示出一些值得关注的迹象。

eMarketer分析师卡纳维斯（Sky Canaves）指出，AWS增速虽然加快，但仍低于市场过高的预期，也不及微软和谷歌所设下的竞争门槛。她认为，AWS营业利润率改善是正面信号，但可能不足以消除市场对资本开支急升及自由现金流大幅恶化的担忧。

亚马逊预计，第四季销售额介于2400亿至2470亿美元，分析师平均预测为2445亿美元。第四季营业利润预计为285亿至335亿美元，分析师平均预测为330亿美元。

亚马逊股价星期四在纽约收市报243.79美元，盘后跌约7%。截至星期四收市，该股今年以来上涨5.6%。